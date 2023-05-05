Продавал россиянам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи": раскрыто имя бизнесмена из Львова, который создал схему обхода санкций

В Украине разоблачили бизнесмена, который осуществлял поставки элитных автомобилей в Россию, несмотря на международные санкции против страны-агрессора. Речь может идти о Виталии Бобыре. Предприниматель проворачивал масштабную схему, находясь во Львове.

Видео дня

С августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским заказчикам 45 авто на общую сумму более 3 млн евро, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). Имя там не называют, однако источники OBOZREVATEL сообщают, что это Виталий Бобыр.

Бизнесмен поставлял в РФ авто премиум-класса (в т.ч. марок Rolls-Royce и Maybach), отметили в СБУ. А заказчиками были, в частности, представители топ-менеджмента "Газпрома" и пропагандистского телеканала Russia Today.

Львовский предприниматель был организатором схемы, однако не единственным ее участником. Ранее бизнесмен проживал в России и до сих пор имеет там собственный бизнес.

На имущество участников схемы общей стоимостью более 700 млн грн был наложен арест. Под блокировку попали:

корпоративные права на 17 компаний;

более 50 нежилых помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму;

22 жилые квартиры в Киеве и Львове;

около 30 земельных участков;

более 40 элитных автомобилей.

Как работала схема

Автомобили премиум-пласса закупались в украинских автосалонах. Машины регистрировали на компании, подконтрольные организатору схемы.

Далее делец и его сообщники оформляли поддельные документы на авто. По этим бумагам автомобили перегонялись на территорию ЕС (в транзитном режиме).

Из стран ЕС авто ввозили в Беларусь, а уже оттуда – на территорию России. Любопытно, что несмотря на незаконность схемы, делец подал в украинскую налоговую заявление на возмещение ему НДС на сумму более 6 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области разоблачили предприятие, принадлежащее депутату Одесского горсовета, которое уклонялось от налогов в особо крупных размерах. Ущерб для бюджета составил около 8,7 млн грн. К тому же компания работала в оккупированном Крыму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!