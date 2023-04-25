'Продемонстрируйте лидерство': Порошенко призвал Польшу не блокировать аграрный экспорт Украины

Петр Порошенко, выступая на Европейском Экономическом Конгрессе в Польше, призвал разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Порошенко отметил, что деньги, получаемые аграрным бизнесом, наполняют бюджет Украины, а это ускоряет нашу победу.

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"Украине нужна финансовая поддержка – и я хочу обратить ваше внимание, речь не о восстановлении. Еще слишком рано. Вы должны направить деньги на оружие или на то, чтобы обеспечить Украине выживание. Почему? Потому что Украина потеряла 45% своей экономики. Из-за атаки на критическую инфраструктуру мы потеряли 50% нашей энергетики, 79% нашей металлургической отрасли. И сейчас аграрный сектор обеспечивает Украине более 60% нашего экспорта. Можете представить, что произойдет с экономикой Украины, с рабочими местами, украинским бюджетом, украинским бизнесом, если остановить и ограничить украинский аграрный сектор", – отмечает Петр Порошенко.

Порошенко предлагает перейти к позиции компенсации фермерам. Но не сокращать поставки. Он рассказывает, как ехал в Польшу из Киева и видел 30-километровую очередь украинских грузовиков, потому что их остановили, они сидят и ждут там.

"Я хочу поблагодарить Польшу, польский народ, Сейма, правительство, президент, премьер-министр. Польша, вы спасаете миллионы жизней украинских женщин и детей. Вы демонстрируете лидерство в поставке нам оружия. Продемонстрируйте лидерство в экономической поддержке нас. Вы являетесь большим поборником вступления Украины в НАТО и ЕС. Пожалуйста, сохраните этот вектор", – обратился Порошенко к польским партнерам.

Во время встречи с Комиссаром ЕС по бюджету Йоханнесом Ганом Порошенко также призвал Евросоюз срочно отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции из Украины.

"Выразил обеспокоенность развитием событий по незаконному введению несколькими соседними государствами-членами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Я отметил важность немедленного возобновления и продления режима либерализации торговли и украинского экспорта в ЕС в условиях войны", – сообщил Порошенко в Facebook.

Петр Порошенко отмечает: Украина не хочет просить финансовую помощь, Украине нужно дать возможность производить и продавать свою продукцию.

"Эти запреты останавливают украинскую победу. И это недопустимо", – убежден пятый президент.