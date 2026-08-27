Прогноз на главный матч тура УПЛ: букмекеры назвали фаворита

В центральном матче 4 тура украинской премьер-лиги (УПЛ) чемпион страны "Шахтер" сыграет с "Полесьем", которое в прошлом сезоне заняло 3 место. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются дончане – на их победу действует коэффициент 1.79, тогда как для житомирян он составляет 4.50.

Для ничьей же, по данным vbet, действует коэффициент 3.58. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Полесья".

В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.50. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 6.60;

2:1 (победа "Шахтера") – 8.10;

2:0 (победа "Шахтера") – 8.80.

Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для них действует коєффициент 401.00.

Игра пройдет 29 августа на поле "Шахтера". Начало – 18:00.

После 3 туров "Шахтер" идет на 2-м месте, имея 9 очков. У него:

3 победы;

0 ничьих;

0 поражений;

8 голов забито;

1 пропущенный.

"Полесье" с 6 пунктами занимает 3 строчку. У этой команды:

2 победы;

0 ничьих;

1 поражение;

6 голов забито;

4 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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