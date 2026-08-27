Прогноз на главный матч тура УПЛ: букмекеры назвали фаворита
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В центральном матче 4 тура украинской премьер-лиги (УПЛ) чемпион страны "Шахтер" сыграет с "Полесьем", которое в прошлом сезоне заняло 3 место. По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются дончане – на их победу действует коэффициент 1.79, тогда как для житомирян он составляет 4.50.
Для ничьей же, по данным vbet, действует коэффициент 3.58. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Полесья".
В то же время, самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.50. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 6.60;
- 2:1 (победа "Шахтера") – 8.10;
- 2:0 (победа "Шахтера") – 8.80.
Меньше всего же верят в счета 4:4 и 5:5. Для них действует коєффициент 401.00.
Игра пройдет 29 августа на поле "Шахтера". Начало – 18:00.
После 3 туров "Шахтер" идет на 2-м месте, имея 9 очков. У него:
- 3 победы;
- 0 ничьих;
- 0 поражений;
- 8 голов забито;
- 1 пропущенный.
"Полесье" с 6 пунктами занимает 3 строчку. У этой команды:
- 2 победы;
- 0 ничьих;
- 1 поражение;
- 6 голов забито;
- 4 пропущенных.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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