Прозрачные торги сэкономили более 3 млрд грн по направлению тылового обеспечения, – Яровая

Три недели Комиссия Минобороны по оборонным закупкам по направлению тылового обеспечения боролась за прозрачные торги и конкурентный рынок поставщиков. Марафону удалось преодолеть и сэкономить для государства колоссальную сумму средств.

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Об этом сообщила Дана Яровая, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, в Facebook.

"Объявлено о намерении заключения договоров в 16 областях. Экономия средств (ожидаемая стоимость Минобороны по сравнению с предложениями) составила 3,2 млд гривен по результатам по 16 из 22 лотов. Согласно процедуре, еще 4 лота находятся на рассмотрении. Жаль, что 2 процедуры по городу Житомир и Винницкой области отклонены из-за ненадлежащей подготовки участниками документов, и/или несоответствия требованиям заказчика, указанных в объявлении, и/или действующему законодательству", – рассказала Дана Яровая.

По ее словам, 13 июня должно быть объявлено о проведении новых процедур по вышеуказанным лотам и размещено объявление о проведении упрощенной закупки по питьевой воде.

"Министерство обороны Украины обещает быстро подписать договоры. Более чем уверена, что в ближайшее время, я и мои коллеги начитаются о себе очень много интересного. Более чем уверена, что будет большое количество судебных тяжб. Но мы шли четко по законодательству Украины. И за принципом: делай что можешь, и что угодно будет", – подытожила член Общественного антикоррупционного совета.