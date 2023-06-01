Прозрачный рынок газа будет способствовать увеличению частной газодобычи, - 'Нафтогаз'

Следующий отопительный сезон "Нафтогаз" планирует проходить без импорта газа, покупая газ внутри страны по конкурентным ценам.

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Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

"Прозрачный рынок газа внутри страны – это мотивация для частных компаний увеличивать собственную добычу. Именно поэтому Группа Нафтогаз почти ежедневно выходит на биржу, покупая разные объемы топлива, от сотни тысяч "кубов" до миллионов", – отметил глава НАК Алексей Чернышев.

Он подчеркнул, что важно создать условия, когда частные добывающие компании будут уверены в том, что продадут свой ресурс внутри страны по конкурентным ценам.

Чернышев добавил, что основная цель "Нефтегаза" на отопительный сезон 2023/24 – отказаться от импорта газа и пройти зиму на собственных энергоносителях.

"Для этого нужно создать необходимые резервы топлива. Большую часть – до 13,5 млрд – должно обеспечить Укргаздобыча. Остальное ожидаем от частников", – подчеркнул он.

Напомним, недавно Чернышев заявил, что газа украинской добычи вполне достаточно, чтобы пройти следующий отопительный сезон без импорта.