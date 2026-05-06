ПСЖ будет бит? Букмекеры дали прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Несмотря на поражение немецкой "Баварии" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 4:5 от французского ПСЖ, букмекеры считают фаворитом на выход в финал именно мюнхенцев. На их победу действует коэффициент 1.84, тогда как на парижан – 2.03.

Фаворитом считается "Бавария" и в самом ответном матче – при чем явным. Как рассказали в vbet:

на ее победу установлен коэффициент 1.64;

для ПСЖ он составляет 4.33.

На ничью же действует коэффициент 5.50. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

В то же время, самым вероятным считается счет 1:1. Для него установлен коэффициент 9.40

Меньше всего букмекеры ставят на то, что игра завершится ничьей 5:5. Для этого счета действует коэффициент 276.00.

Игра состоится 6 мая на поле "Баварии". Начало – 22:00 по Киеву.

В финале победитель пары сразится с английским "Арсеналом". Который прошел испанское "Атлетико" с общим счетом 2:1.

И по мнению специалистов, именно "канониры" являются фаворитами всего турнира. Так:

на то, что Лигу чемпионов выиграют именно англичане, действует коэффициент 2.25;

для "Баварии" он составляет 3.00;

для ПСЖ – 3.50.

