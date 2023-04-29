Путин – царь гордый. Пока не пнешь…

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Путин вчера издал указ об исполнении санкций. Но не путайте. Это не коварный Запад надавил на один из пупов и полюсов биполярного мира, а российский царь лично сам приказал прислушиваться и выполнять санкции. Потому что так захотел. А если Путин что-то захотел, то уже все, ничто его не остановит.

Далее текст на языке оригинала.

Про що мова? Вчора Путін видав указ, яким вніс зміни в свій попередній указ, в якому сказав, що дружнім країнам нафту можна продавати і в рамках стелі. Стелі, яку встановили не дружні країни у рамках санкцій щодо російської нафти.

Тобто. Дружнім країнам нафту продавати як вєлять санкції. А от не дружнім країнам продавати дорого. Хто такі недружні країни? Це ті, хто ввів санкції. Тобто це ті країни, які ввели ембарго на російську нафту. Тобто Путін наказав продавати нафту дорого тим країнам, які нафту не купують. А дешево тим, хто купує.

І не плутайте. Це не велика росія прогнулася. Росію ніхто не поставить на коліна. Це путін особисто просто захотів.

А так топали ніжками. Так кричали, що ніколи і ні за що не будуть виконувати санкції. І взагалі ваші санкції не працюють. А тут раз і самі захотіли працювати в рамках встановлених клятими англосаксами правил.

Бо що? Бо так захотіли.

Напевно не захотіли повторити історію з газом. Коли пішли з газовою війною на Європу і опинились з голою дупою. І розміром експорту у 50 млрд кубометрів (всього експорту, разом з турками, китайцями і іншими), що є рекордом з часів Брєжнєва. Минулого року, коли вони вже прикручували вентиль і підривали свої північні потоки експорт був 100. А цього року 50. А були ж часи коли одна Зубожінка підписувала контракт по закупівлі газу однією тільки Україною на 52 млрд кубометрів. А зараз весь експорт 50. Звісно в таких умовах гордий Путін починає розуміти, що краще не випєндрюватися.

А так да, санкції не працюють. Зовсім. І Путін знов всіх переграв.