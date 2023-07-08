Пять энергетических компаний подали заявки на получение кредитов для возобновления после обстрелов – Ощадбанк

Пять генерирующих компаний подали заявки в "Ощадбанк" на получение кредитов на восстановление по правительственной программе "5-7-9%".

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Об этом в комментарии "Энергореформе" сообщил заместитель председателя правления "Ощадбанка" Юрий Кацион.

Он рассказал, что общая сумма заявок составляет более 6,5 млрд грн, срок кредитования для генерирующих компаний – до 10 лет, учитывая масштабы разрушений и необходимое финансирование на восстановление. Меньшая генерация – от "зеленой" энергетики до коммунальных предприятий, могут получить кредиты на срок до 5 лет.

Вместе с тем Кацион отметил, что для запуска программы необходимы изменения в бюджет, которые позволили бы Фонду развития предпринимательства, через который компенсируются процентные ставки для бизнеса, осуществлять такие действия для объектов большой генерации.

"Нужно перераспределить статьи поступлений в смету Фонда, чтобы он мог выделять средства именно на эту программу, которую недавно утвердил Кабмин. Думаю, на следующей неделе соответствующие изменения будут внесены, и программа заработает", – выразил надежду топ-менеджер "Ощадбанка".

Кацион также отметил, что по государственным компаниям необходимо принятие решений о предоставлении госгарантий, и этот вопрос сейчас прорабатывается Минфином и Минэнерго.

"Часть компаний подверглись разрушениям всего, что у них было. И, конечно, финучреждения не могут рассчитывать на обеспечение своего кредита тем имуществом. И в этом случае нужна государственная поддержка в виде предоставления государственных гарантий", – пояснил он.

Как сообщалось, в мае Правительство объявило о расширении программы кредитования "5-7-9" на восстановление поврежденных из-за боевых действий ТЭЦ и ТЭС. "Ощадбанк" стал одним из уполномоченных на реализацию программы банков.

Согласно оценке ООН и Всемирного банка, ущерб энергетики Украины от войны превысил $10 млрд (без учета Каховской ГЭС).