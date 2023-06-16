Работа украинской металлургии зависит от разблокировки портов, – Мироненко

Разблокировка портов является ключевым фактором для возобновления работы горно-металлургического комплекса.

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Об этом рассказал операционный директор компании Метинвест Александр Мироненко в интервью NV.

По его словам, из-за блокирования портов к работе пока не могут вернуться тысячи работников.

"Сейчас в компании около 60 тыс. человек – это именно активный персонал. И около 3000 человек находится в вынужденном простое. Преимущественно Кривой Рог, где ГОКи недозагружены из-за блокировки портов", – пояснил он.

По словам Мироненко, сейчас промышленность смогла выстроить взаимодействие с железной дорогой и построить новые логистические цепочки. В то же время стоимость доставки значительно возросла, что сдерживает возобновление производства.

"Есть ограничения экономические. Это рост стоимости логистики к нашему конечному потребителю – средиземноморский рынок, северная Африка. Раньше было $30-40 за тонну с учетом погрузки и фрахта. Сейчас отправка через порты Польши – в несколько раз больше", – отметил Мироненко.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится, к ее кораблям предлагают применять такие же инспекции, как и к украинским – они могут перевозить военные грузы.