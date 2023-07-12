Рада должна запретить допуск партнеров Кремля на государственные тендеры, – Коваленко

Украина нуждается в законодательном запрете допуска на государственные тендеры участников, поставлявших свою продукцию государству-агрессору после широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщает "цензор нет" со ссылкой на эксперта по вопросам нацбезопасности Анну Коваленко.

"На сегодняшний день это вопрос этики и внутренней ответственности руководителей украинских государственных компаний, которые проводят тендеры", – отметила эксперт.

Коваленко отметила, что решение об установлении запрета на допуск партнеров Кремля на государственные тендеры должна принять Верховная Рада. В частности, следует внести изменения в законодательство о публичных закупках. Любые другие формы запрета, по мнению эксперта, будут скорее обжалованы Антимонопольным комитетом, следует также учесть заранее заключенные договорные отношения.

"Недопустимо, чтобы во время войны принадлежащие государству Украина компании своими средствами поддерживали международных спонсоров войны. К сожалению, такие скандалы время от времени случаются. На днях СМИ сообщили о закупке "Укргаздобычей" и "Оператором ГТС Украины" трубной продукции китайских компаний, которые являются стабильными поставщиками нефтегазового сектора России. Все, что касается нефти и газа – оружие Кремля", – резюмировала Анна Коваленко.

Ранее стало известно, что китайские партнеры РФ в этом году из-за фирмы-посредника выиграли на государственных тендерах в Украине более 2,6 миллиарда.

Также сообщалось, что китайские трубники, поставляющие продукцию в Украину, являются многолетними партнерами Ирана.