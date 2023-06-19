'Разбирайтесь, ищите улики': Кирьянова назвала нонсенсом блокировку работы 'Смарт Холдинг'

После блокирования государством газодобывающего бизнеса инвестиционно-промышленная группа "Смарт Холдинг" вынужденно прекратила операционную деятельность. СЕО группы Юлия Кирьянова рассказала "РБК Украина", что компания потеряла по факту единственный источник дохода во время войны, а с ним и возможность поддерживать другие бизнесы и гуманитарные проекты, платить налоги и развивать украинскую индустрию.

Видео дня

Кирьянова озвучивает откровенное непонимание стратегии власти по остановке добычи газа, ведь это увеличивает зависимость и без того ослабленного государства от импортного топлива, уменьшает налоговые поступления и потенциально ведет к потере работы для трех тысяч украинцев. Уже сейчас государство недополучило 200 млн грн налоговых выплат и 20 млн кубометров газа. Вдобавок, лицензии остановили еще на две скважины с водоемами, по факту оставив сельскохозяйственный бизнес без воды в засушливый сезон. СЕО говорит, разрешения на добычу газа приостановили не из-за приговора суда, а просто по факту открытия уголовного производства, что само по себе абсурдно:

"Если есть претензии, криминал – арестуйте акции. Разбирайтесь, ищите доказательства. Нашли – приговор суда и забирайте активы, продавайте их или передавайте в государственное управление. Но просто так, не разобравшись во всем, заблокировать работу – нонсенс".

Юлия Кирьянова убеждена, что сейчас на высшем уровне идет борьба за бизнесы "Смарт Холдинга" и есть решение забрать все активы Группы, чтобы после передачи государству отдать в частные руки. Есть подозрения, но пока их не озвучивает: "В любом случае, то, в чем я точно уверена – сейчас создается новый олигархат. Но мы это увидим с вами через год или два".

Блокировка операционной деятельности стала крупнейшим кризисом для компании, и без того обессиленной из-за российско-украинской войны. В 2022 году "Смарт Холдинг" потерял половину выручки, поэтому только перераспределение прибыли от продажи газа позволяло держать Группу "на плаву". Все южные активы – в Херсоне, Очакове, Николаеве – из-за полномасштабной войны находятся в простое. От обстрелов компания уже лишилась и продолжает терять имущество.

"Также у нас было разрушено семь торговых центров. Не работает гостиница в Киеве. Есть остановленные девелоперские проекты в Запорожье, других городах", – добавляет СЕО "Смарт Холдинга".

Закономерное, но самое болезненное решение, которое откладывают до последнего – это процессы сокращения штата. Юлия Кирьянова говорит – сейчас менеджмент ищет резервы, но перспективы не оптимистичны. При отсутствии изменений уже в июне-июле эти процессы неизбежно начнутся:

"И знаете, мне очень странно видеть в этой связи новости о том, что "Смарт Холдинг" шантажирует власть увольнениями людей". Что значит шантажирует? Если резервы тают, а получение новых ресурсов – заблокировано, то откуда будут возможности поддерживать деятельность людей?"

СЕО инвестгруппы призывает власти возобновить возможность осуществлять операционную деятельность, чтобы компания могла работать, поддерживать рабочий персонал, платить налоги. Подчеркивает, если будут отобраны активы, "Смарт Холдинг" пойдет в международные суды. А в случае желания украинских судебных инстанций разобраться по этому делу незаангажированно, предметно и согласно закону, решение будет в пользу Группы.

"По какому именно сценарию будет развиваться ситуация – я не знаю. Вообще впервые в своей жизни, я нахожусь в ситуации, когда не могу сказать, что будет завтра. Я не знаю. Но, несмотря на это, мне нужно поддерживать 3000 человек", – отмечает. Юлия Кирьянова.