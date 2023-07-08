Разбитая российская бронетехника может только частично использоваться для производства стали – СЕО Метинвеста

Разбитая российская военная техника, сотни тонн которой лежат в Украине, может использоваться в качестве металлолома лишь частично, ведь у него плохой состав. Только 5% такого лома можно добавлять при производстве, чтобы получить качественный металл.

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Об этом рассказал генеральный директор металлургической компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Многие люди думают, что можно разбитую бронетехнику взять, просто переплавить и сделать новый металл или новую технику. Но это не так. Те остатки – довольно сложная история, в том металле много дополнительных веществ. Просто так добавить его к нашему металлу мы не можем, ведь просто не получаем того качества металла, который мы хотим на выходе. Если говорить о вражеской бронетехнике, то ее лом может составлять только 5% в составе новой украинской стали", – пояснил Рыженков.

Он также отметил, что противотанковые ежи могут быть переплавлены снова на металл, однако этого не стоит делать, пока Россия существует как государство.

"Даже когда закончится война, Россия никуда не денется, и на некоторое время она останется агрессивной к нам страной. Защита от России останется на повестке дня на многие годы, поэтому я думаю, что ежи рано переплавлять. Наоборот – придется делать больше защитных сооружений для защиты границы Украины", – резюмировал Рыженков.

Напомним, эксперт по вопросам национальной безопасности Анна Коваленко ранее заявила, что Украина и Европейский союз могут столкнуться с серьезными рисками бесконтрольного вывоза лома военного происхождения из зоны боевых действий на экспорт, ведь эти элементы могут быть взрывоопасными.

Ранее народный депутат Муса Магомедов также заявил, что конверсионный металлолом (лом военного происхождения) потенциально опасен, ведь может содержать неразорванные снаряды и порох. Но его экспортируют из Украины, пользуясь несовершенными механизмами контроля на границе.