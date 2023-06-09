Разблокировка морпортов выгодна не только Украине, но и всему миру, об этом нужно говорить, – Буряченко

Разблокировка работы портов чрезвычайно важна для Украины, ведь обеспечит большие суммы валютных поступлений. В то же время, это не менее важно для мира, нуждающегося в украинской продукции – прежде всего, зерно и товары тяжелой промышленности, поэтому об этом нужно продолжать говорить на международных площадках.

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Такую уверенность выразил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

"Разблокировка портов чрезвычайно важна как для Украины, так и для мира, ведь Украина играет очень ощутимую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В то же время давно идет речь о расширении номенклатуры товаров для экспорта, и на всех международных площадках это также проговаривается. Есть много товаров, в том числе украинский металл, на который большой спрос в мире. Поэтому всем выгодно будет расширить как географию портов, так и номенклатуру товаров", - подчеркнул Буряченко.

Он обьяснил: для Украины разблокирование портов, прежде всего, означает приток значительных объемов валюты, что позволит поддержать экономику. А украинской промышленности это позволит нарастить производство и выстоять в непростых условиях.

"Конечно. Миллиарды валютной выручки помогли бы экономике Украины как прямо, так и косвенно. Потому что даже учитывая, что это средства бизнеса, с них платятся налоги и таможенные платежи, а еще – заработные платы работникам. То есть, в любом случае такова большая сумма внешних валютных поступлений может сыграть только в плюс экономике Украины, которая находится в действительно тяжелом состоянии, также необходимо нашей тяжелой промышленности, которая сейчас, учитывая агрессию российской федерации и закрытие традиционных рынков сбыта, находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, возможно, даже на уровне банкротства", - подчеркнул Буряченко.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.