Разблокировка морских портов позволит за месяц восстановить объемы экспорта – Ferrexpo

Из-за заблокирования морских портов логистические цепочки нарушились, а стоимость доставки кое-где выросла в несколько раз. Открытие же портов позволит предприятиям в течение месяца возобновить экспорт по полной. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", входящий в состав группы компаний Ferrexpo, Дмитрий Спатар в интервью ГМК Центру.

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"До полномасштабного вторжения, морской транспорт обеспечивал Ferrexpo 60% продаж. Да, речной транспорт помог нашей компании преодолеть логистические проблемы. Но в определенные периоды объемы речных перевозок росли втрое по сравнению с довоенным уровнем", - отметил Спатар.

Он подчеркнул: ограничения на экспорт, которые вводит Укрзалізниця и операторы иностранных партнеров, тоже оказывают влияние на объемы перевозок: увеличиваются очереди на границе и время ожидания в пути, замедляется оборачиваемость и возникает необходимость привлекать дополнительный подвижной состав. Поэтому крайне важен вопрос интеграции Украинской и Европейской железнодорожных инфраструктур в единую транспортную систему, для увеличения пропускной способности пограничных переходов.

"Сроки оборота вагонов выросли в два раза, а соответственно - возросла потребность в вагонах. Ferrexpo владеет собственным парком из около 3130 вагонов. И до войны компания почти полностью обеспечивала отгрузку продукции по контрактам собственным подвижным составом. Однако для обеспечения потребностей мы начали привлекать вагоны. других перевозчиков, что, конечно, приводит к росту транспортных расходов", - акцентировал Спатар.

В то же время он заверил: в случае, если морские пути будут разблокированы, украинские предприятия смогут быстро восстановить объемы производства и вернуть утраченные объемы экспорта.

"По моему мнению, возобновить поставки (после разблокировки портов – Ред.) возможно в течение одного месяца. Но возобновление работы украинских портов мы рассматриваем только как один из сценариев. Оптимистичный", - резюмировал Спатар.

Как известно, бизнес-сообщество Украины призвало ООН и Турцию вернуть свободное судоходство для Украины – пока украинские порты заблокированы, Россия не только наращивает морской экспорт, но даже имеет возможность перевозить товары военного назначения. Если Россия откажется разблокировать порты, к ней должны быть применены зеркальные санкции, а каждый ее корабль должен осматриваться международной инспекцией с украинцами в составе.

Напомним, ранее эксперты заявили, что логистика украинского зерна из-за соседних стран станет сложнее, а работу зерновой инициативы снова саботирует Россия. В этой ситуации нужно искать механизмы, как обеспечить свободный доступ к судоходству в Черном море, ведь традиционно именно это направление является ключевым для отечественного экспорта.