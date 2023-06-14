Разблокировка портов поможет удешевить импортные товары и снизит инфляцию, – Гардус

Разблокирование морских портов Украины и возобновление экспорта всех видов продукции поможет снизить цены на импортную продукцию, а соответственно положительно повлияет на уровень инфляции.

Видео дня

Кроме того, полноценная морская торговля станет стимулом к восстановлению целого ряда украинских отраслей, пострадавших от войны и логистических сложностей. Об этом заявил эксперт офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус.

"Несомненно, открытие полноценной работы морских портов станет стимулом для восстановления отраслей, в цене продуктов которых логистическая составляющая существенная – это аграрная продукция, руда, уголь, металлопродукция, строительные материалы, сырье. Кроме того, возобновление портов положительно отразится на удешевлении импорта - как сырьевого (стройматериалы, нефтепродукты) так и высокомаржинальных товаров, доставляемых контейнерами (техника, одежда и т.д.). Это, в частности, положительно отразится на показателях инфляции", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать все возможные средства давления на РФ, и имеет достаточно оснований называть действия РФ пиратством. Ведь во время захвата Крыма в 2014-м было захвачено множество гражданских судов: портофлот 5 крымских портов (буксиры, баржи, катера, плавкраны), судна ГП "Дельта-Лоцман" (лоцманские катера), ГП "Черноморнефтегаз".

"Во время полномасштабного вторжения аналогичные акты пиратства совершены против гражданских судов в портах Мариуполя, Бердянска, Геническа и Херсона (буксиры, катера, баржи, плавкраны). К тому же, похищено много частных плавсредств. В настоящее время идет инвентаризация в порядке инвентаризации и в порядке позиции по претензиям и компенсациям в международных судах", - напомнил Гардус.

Он акцентировал, что свобода судоходства – одна из ведущих ценностей мировой общности, и в таком виде она является одним из направлений работы ООН и Международной морской организации.

"Открытие украинских портов, таким образом, является коренным интересом для сохранения мирового порядка, основанного на правилах. И особенно интересно нашим ведущим контрагентам – потребителям нашего агроэкспорта в Африке и Азии (особенно – на Ближнем Востоке)", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.

Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится, к ее кораблям предлагают применять такие же инспекции, как и к украинским – они могут перевозить военные грузы.