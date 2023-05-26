Разблокировка портов существенно улучшит торговый баланс и обороноспособность Украины, – Головко

Разблокирование портов и обеспечение экспорта всех видов продукции значительно усилит экономическое состояние Украины и нашу обороноспособность, поэтому власти должны максимально усилить работу в этом направлении – речь идет как о дипломатии, так и о страховании рисков. Такое мнение высказал президент Центра политического анализа Владимир Головко.

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"Несомненно, работа портов существенно бы улучшила и торговый баланс Украины, и обеспечила поступления. А если бы мы разблокировали тот же металлургический экспорт, железную руду - это способствовало бы дополнительному ресурсу и для усиления нашей обороноспособности, и стабилизации социально-экономического развития", - заметил он.

В то же время он напомнил, что Россия блокирует даже работу зернового коридора, не говоря уже о расширении экспорта. Украина должна максимизировать усилия для открытия портов, а также подготовить план Б – в случае, если зерновое соглашение будет остановлено. Здесь власти нужно одновременно действовать в двух направлениях – дипломатическом и страховом.

"Разделим дипломатический трек и страховой трек. Есть страны, которые заинтересованы в украинском зерне и т.д, и в этом направлении очень важна активность украинской дипломатии. И это может на весах переговоров добавить дополнительные аргументы. В страховом треке должен быть акцент на проактивной роли украинского государства Здесь государство должно играть первую скрипку, и сейчас идет какая-то работа по проработке механизма государственного страхования со стороны Украины. , военно-политических и экономических рычагов для того, чтобы давить на Россию", – резюмировал Головко.

Напомним, ранее заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков говорил, что зерновое соглашение – лишь временное решение проблемы, а Украина нуждается в полной разблокировке портов. Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.