Разработчика игр назвали "казино XXI века": какую угрозу детям-геймерам увидели

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс подала в суд на компанию Valve Corporation и ее гендиректора Гейба Ньюэлла. Чиновница назвала разработчика популярных видеоигр Counter-Strike, Team Fortress и Dota 2 "казино XXI века" и требует привлечь его к ответственности за продвижение незаконных азартных механизмов.

В частности, по данным Reuters, Valve обвиняют в использовании так называемых лутбоксов – виртуальных предметов со случайным набором предметов различной ценности, редкости и назначения. В прокуратуре Нью-Йорка опасаются, что это может способствовать развитию зависимости у детей и подростков.

В своем иске Джеймс отмечает, что большинство выигрышей имеют мизерную стоимость, а выиграть на самом деле ценные предметы в играх очень сложно. Именно поэтому прокурор называет лутбоксы "классической формой азартной игры" и утверждает, что такая механика нарушает законодательство Нью-Йорка.

В чем суть претензий?

Особенностью лутбоксов является то, что они продаются за реальные деньги. Это дает игрокам шанс выиграть виртуальные игровые предметы — украшения для персонажей или оружия, которые повышают статус в игре.

По словам Джеймс, Valve заработала миллиарды долларов, продавая "ключи" к лутбоксам, а в одной из игр процесс определения награды имеет вид непосредственно слот-машины.

В иске отмечается, что популярность среди детей и подростков делает лутбоксы особенно опасными. Согласно данным Департамента общественного здоровья Массачусетса, дети, которые начинают играть в азартные игры до 12 лет, в четыре раза чаще становятся проблемными игроками во взрослом возрасте.

На этом фоне генпрокурор требует компенсации для игроков и штраф в тройном размере от предположительно незаконно полученной прибыли компании. В Valve на такие упреки пока никак не ответили.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал об исследовании, которое подтвердило, что увлечение видеоиграми в юности впоследствии может значительно повысить риск развития зависимости от азартных игр. Лутбоксы и ставки на скины могут нормализовать азартное поведение среди несовершеннолетних.

