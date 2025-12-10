"Реал" против "Манчестер Сити": кто победит в матче Лиги чемпионов. Прогноз на игру

В рамках 6 тура общего этапа Лиги чемпионов испанский "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити". По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются англичане – на их победу действует коэффициент 2.30, тогда как на их соперников – 2.92.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.86. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

В целом же самым вероятным счетом они считают 1:1. На него выставлен коэффициент 6.30.

Меньше всего верят в победу "Реала" со счетом 3:0. Для него действует коэффициент 26.00.

Игра состоится 10 декабря на поле "Реала". Начало – 22:00 по Киеву.

После 5 туров "Реал" делит сразу с 4 клубами 4-8 места в турнирной таблице – однако следует учитывать, что часть этих клубов сыграла на 1 матч больше. У команды:

12 очков.

4 победы.

0 ничьих.

1 поражение.

12 забитых мячей.

5 пропущенных.

"Манчестер Сити" делит 10-14 места. У него:

10 очков.

3 победы.

1 ничья.

1 поражение.

10 забитых мячей.

5 пропущенных.

