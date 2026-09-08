"Реал" сразится с "Интером": назван фаворит 1 тура Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, фаворитами матча 1 тура Лиги чемпионов между "Реалом" и "Интером" являются испанцы. На их победу действует коэффициент 1.60, тогда как для итальянцев он составляет 5.60.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 4.60. Т.е., в мирный исход поединка специалисты верят больше, чем в победу "Интера".

В то же время, самым вероятным счетом, по мнению специалистов, является 1:1 – для него установлен коэффициент 6.60. А кроме того:

2:1 (победа "Реала") – 7.90;

1:0 (победа "Реала") – 8.20;

2:0 (победа "Реала") – 11.00;

3:1 (победа "Реала") – 11.00;

2:2 – 11.00.

Наименее же вероятным счетом букмекерам видится 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 8 сентября на поле "Реала". Начало – 22:00.

На общем этапе Лиги чемпионов все команды проведут по 8 матчей. Последняя игра пройдет 27 января 2027 года.

Всего в этапе примет участие 36 команд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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