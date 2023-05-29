Рейдеры в погонах достали бизнес. Мы объединяемся, чтобы противодействовать, – президент ФРУ

Президент Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник прокомментировал волну резонансных рейдерских атак на бизнес, которые в последнее время осуществлялись на бизнес.

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В последние месяцы ни одной недели не проходит без громкого скандала, связанного с рейдерством. Чем вы объясняете этот тренд?

– В Федерации работодателей мы действительно получаем постоянные сигналы по поводу рейдерских наездов на бизнес, и все указывает на то, что это не частные случаи, а система. Группа заинтересованных лиц, получивших государственные полномочия в разных ветвях власти, работает скоординированно, как единый механизм. Его цель – вымогательство и перераспределение собственности. Украинский бизнес по всей стране начали массово кошмарить фальсифицированными уголовными делами. Количество атак только за последние месяцы пошло на десятки. Почерк группы рейдеров по этим делам очень похож.

Что вам известно об этой группе?

– Очень вероятно, что группа имеет политическое прикрытие на самом высоком уровне. Иначе очень трудно объяснить ту степень произвола и скоординированность действий. А непосредственно рейдерская атака реализуется с привлечением работников Нацполиции, прокуратуры и чёрных судей. Несмотря на то что все они работают на государственных должностях, интересов государства там нет и в помине. Они работают только на личный интерес.

Готовы ли вы назвать конкретные фамилии?

– Совместно с несколькими объединениями предпринимателей Федерация работодателей Украины сейчас собирает и обобщает информацию о лицах, задействованных в рейдерских атаках: от лейтенанта, который производит обыск с нарушением всех процедур, до высших должностных лиц, прикрывающих этот произвол. Все эти фамилии будут внесены в публичный реестр. Ни один из них не сможет уйти от ответственности. Рано или поздно она их догонит. Рейдерская группа атакует каждого из нас в одиночку, надеясь получить взятку или забрать имущество. Рейдеры получили бизнес. Поэтому мы объединяемся, чтобы противодействовать.

Все это подразумевает публичное противостояние. Насколько такие внутренние распри целесообразны в условиях полномасштабной войны?

– Несомненно, это неуместно. Весь бизнес, работающий в Украине, сейчас сконцентрирован на главном – на Победе. Но когда наглые действия рейдеров, которые действуют под прикрытием, просто останавливают предприятия, украинцы теряют рабочие места и это снижает обороноспособность государства, то замалчивание таких фактов гораздо нецелесообразнее. Рейдерство давно стало проблемой национальной безопасности. Поверьте, если бы не война, реакция бизнеса на этот произвол была бы более жесткой. Мы избегаем критики руководства государства, не проводим стачки. В то же время мы ждем, что черным полковникам и оборотням в мантиях наконец-то дадут по рукам. Если это не будет сделано сегодня, завтра это делать будет уже поздно. Наша новейшая история показывает, что общество свой путь к справедливости найдет.

Вы готовитесь к конфликту с властью?

– Нет. Группа лиц, координирующая десятки рейдерских наездов, имеет властные полномочия, но они не являются властью. Это преступники, воспользовавшиеся войной, тем, что все внимание общества, бизнеса и руководства государства сосредоточено на Победе. Их нужно немедленно остановить. Если это не способно сделать государство, остановят бизнес и общество. Цена, которую наша страна платит за произвол рейдеров, очень велика. Она измеряется не только остановленными предприятиями, но и десятками производственных компаний, эмигрирующих за границу, и тысячами рабочих мест, утраченных Украиной.

То есть они убегают за границу не от войны?

– Война была первопричиной первой волны релокации предприятий в марте – мае прошлого года. Сейчас мы наблюдаем вторую волну. Она более страшная и массовая. Ведь бизнес сознательно принимает решение о вывозе оборудования и специалистов в страны Европейского Союза. Знаю, что владельцы предприятий принимают такое решение тяжело, долго его готовят. Но, когда им просто не дают возможности цивилизованно работать в родной стране, у них просто не остается выбора. Их вытесняют из Украины уголовными делами и рейдерскими наездами. Однако большинство бизнесменов, с которыми я общаюсь, все же настроены остаться и совместно бороться за свои права. Бороться за то, чтобы после победы Украина стала экономически успешной и зажиточной страной.

Какую форму будет иметь эта борьба?

– Сейчас мы обсуждаем разные форматы. Сейчас хотим объединиться на общей платформе, которая имеет рабочее название "Свавіллю стоп!". Именно эта платформа будет координировать работу над формированием списка лиц, которые неправосудными решениями и действиями набивают собственные карманы. Мы подсветим их имена прожектором. Каждый обязательно будет ждать ответственности.

В новостях фигурировала информация о рейдерской атаке на Майническое месторождение, в рамках которой прошли обыски и у вас дома?

– В этом кейсе все походило на десятки других рейдерских атак: фальсифицируют дело, в рекордные сроки формируют группы следователей-важняков и полиции, устраивают обыски, по дороге прокурор теряет "ненужные" доказательства, в рекордные сроки зашкварный судья Печерского суда принимает решение. Но, как глава Федерации работодателей Украины, я настроен на решение проблемы на системном уровне. Похоже, в Украине почти не осталось среднего или крупного промышленного бизнеса, против которого не завели уголовное дело. Следствием массовых рейдерских атак по всей стране является не потеря инвестиций в какой-то один проект и даже не колоссальные потери для экономики, а дестабилизация государства в условиях войны.

Вы сказали, что волна рейдерских атак подрывает обороноспособность государства. Насколько возможно, что они могут осуществляться при поддержке России?

– В основе интересов этих рейдеров – частный интерес. Но я не исключаю, что дестабилизация государства этими рейдерскими атаками может быть использована врагом. Недавно "Фейсбук" напомнил мне историю 2020 года. Тогдашний начальник управления СБУ в АРК Крым Олег Кулинич базировался в Херсоне и системно кошмарил бизнес уголовными делами. Он просто фальсифицировал фотографии по продаже в Крыму продукции определенного предприятия, что становилось основанием для уголовного преследования десятков патриотически настроенных бизнесменов. Сейчас уже доказано, что эти фотографии были фальсифицированы, а сам Кулинич в апреле 2023-го арестован, поскольку был агентом ФСБ. А три года назад Федерация работодателей Украины писала письма правительству и президенту, чтобы они обратили внимание на этого человека и остановили его незаконную деятельность.

То есть рейдерские атаки могут быть еще и замаскированными операциями ФСБ?

– Я абсолютно уверен, что люди, которые фальсифицируют уголовные дела, давят на бизнес, работают на государство-агрессора. Сознательно они это делают или бессознательно – другой вопрос. Являются ли они агентами России или просто набивают себе карманы, станет известно со временем. Но сегодня это определенно негативно влияет на обороноспособность Украины.

Каков ваш прогноз, если волну рейдерских атак не удастся остановить и она будет только нарастать?

– Будем бороться. Взятки силовикам и судьям в условиях войны никто давать не будет. Поэтому бизнес объединится и остановит это собственным законным способом. Повторюсь, ответственность понесет каждый. Еще одним следствием может стать рост эмиграции бизнеса. У каждого владельца своя мотивация и причины, но последствия для Украины очевидны. Это утрата рабочих мест и экономического потенциала. Sherp строит завод в Турции," Гидросила" строит завод в Польше, "Вариант Агро" уже строит завод в Румынии. Талантливых людей, умеющих строить заводы и создавать рабочие места для украинцев, вытесняют из собственного государства. В конце концов это может привести к тому, что после Победы у Украины будет население в 10-15 миллионов, большинство из которых – пенсионеры. Мы объединяем усилия и сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Мы остановим беспредел рейдеров в погонах и мантиях вместе.