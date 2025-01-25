Решается судьба победительницы Australian Open: кто имеет более высокие шансы на победу

В Мельбурне состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором на корте сойдутся первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и "номер 14" в международном рейтинге, американка Мэдисон Киз. Белоруска является явным фаворитом – ее шансы на победу оцениваются в 1.28, у Киз – 3.95.

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Матч начнется 25 января в 10:30 по киевскому времени. Победительнице достанется статус обладательницы Большого шлема и призовой фонд в размере 96,5 млн австралийских долларов ($60,8 млн).

И если выход в финал Соболенко вряд ли кого-то удивил, то для Киз такой результат уже стал сенсационным – до финала мейджора она добралась только во второй раз за карьеру (в 2017 году она проиграла US Open соотечественнице Слоун Стивенс, которую 12 января выбила из Australian Open Соболенко). В этом году ее главным достижением стала победа над "второй ракеткой" Игой Свентек.

Турнир дался 26-летней белорусской спортсменке заметно легче: во всех матчах она отдала всего один сет, а во всех играх обыгрывала соперниц по виннерсам. В финал она выходит накопив достаточно сил – на шесть матчей Соболенко потратила 9 часов 21 минуту (29-летняя Киз – на два часа больше).

В прошлом теннисистки сходились на кортах пять раз, из них американке победа досталась лишь единожды. Самым важным и памятным был полуфинал US Open 2023 года, тогда Киз взяла первый сет 6:0, вела во второй партии 4:2, потом в третьем сете тоже 4:2, а в итоге проиграла 6:7, 6:7.

Следует учесть, что Соболенко опасна в розыгрышах – бьет мощно и остро, нередко рискует, что ведет к большому количеству невынужденных ошибок. Киз тоже обладает агрессивным стилем, у нее сильная подача и хороший форхенд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киз обыграла в четвертьфинале и украинку Элину Свитолину. Также на разных этапах покинули соревнования и другие украинские теннисистки – Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, а также из парного турнира вышли сестры Людмила и Надежда Киченок.

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