Решение Госаудитслужбы по поставщикам Минобороны грозит украинским производителям банкротством, – Ярова

Выводы аудита Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) по признанию всех доходов поставщиков Министерства обороны "убытками государству" подрывают обороноспособность страны и ставят на грань банкротства украинских производителей.

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Такое мнение в эфире 5 канала высказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"Если действительно есть факты завышения прибыли – взимайте. Однако признавать все доходы поставщиков Минобороны "убытками государства" – не просто абсурд, это подрыв обороноспособности воюющей страны", – отметила Яровая.

По ее словам, это приведет к срыву действующих контрактов. И ни один адекватный бизнес больше не будет сотрудничать с Минобороны.

"Первым, кто пострадает от таких действий, будут Вооруженные силы Украины, а затем все мы – граждане Украины", – утверждает Ярова.

По ее убеждению, правительство должно решить вопрос с постановлением 335, в котором отсутствовал термин "прибыли". Если нужно, с изменением трактовки решения Госаудитслужбы.

"Это противоречит логике. А что потом? К поставщикам Минобороны придут из Налоговой службы и СБУ, спрашивая, а как вы, имея миллиардные контракты, не имеете доходов и не платите налоги? Конечно, любая предпринимательская деятельность преследует цель получения доходов", – подчеркнула Яровая.