Решение проблемы неплатежей перед 'зеленой' энергетикой поможет в восстановлении украинской энергетики

Украине необходимо избавиться от ручного управления на рынке электроэнергии, чтобы создать предпосылки для решения проблем ликвидности рынка и создать предпосылки для привлечения инвестиций в энергетического восстановления государства.

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Об этом заявил Сергей Евтушенко, управляющий партнер компании UDP Renewables, комментируя изменения в ценообразовании на рынке электроэнергии, введенных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Правительство с 2019 года практикует полное ручное управление, что привело к тому, что фактически вымыты все ресурсы из отрасли. Она искусственно заведена на мель… Мы приветствуем действия, вводящие настоящий рынок в области электроэнергетики", – сказал Евтушенко.

По его словам, в отличие от рынка электроэнергии, на рынке газа ценообразование почти рыночное, а на рынке нефтепродуктов полностью рыночное. И как только государство начинает в ручном режиме вмешиваться в эти сферы, сразу создается перекос.

"Мы приветствуем любые инструменты, которые повысят ликвидность внутри и решат вопросы неплатежей (перед предприятиями "зеленой" энергетики – ред.)", – отмечает Евтушенко.

"Это, по сути, и решит вопрос восстановления, потому что частный сектор не пойдет в проекты, где есть искусственное управление отраслью, где занижается доходная сторона. Ведь мы покупаем оборудование и комплектующие на западе. Когда доходная часть настолько искривлена, это очень рискованно", – добавил инвестор.

В то же время, он отметил, что со стороны государства неправильно постоянно быть зависимыми от грантов, от технической помощи, поэтому нужно как можно быстрее вводить рыночные отношения и рыночные механизмы.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.