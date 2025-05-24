Реванш Усик – Дюбуа: букмекеры определились с фаворитом важного боя

Букмекеры в своих предварительных оценках считают Александра Усика безоговорочным фаворитом на победу в матче-реванше с Даниелем Дюбуа. Хотя коэффициенты на бой еще могут сильно измениться, беттеры уже готовятся к противостоянию боксеров.

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Так, в конце мая на победу Усика, по данным Favbet, действует коэффициент 1.30 (вероятность победы – 76,9%). У Дюбуа показатель намного скромнее, хотя далека от провальной – 3.70 (27%).

Больше всего беттеров верят в то, что Усик одержит досрочную победу в матче – на это действует коэффициент 2.10. Чуть ниже уверенность в победе Усика по очкам – 2.85.

Самые низкие шансы букмекеры дают на ничью – с коэффициентом 17. Также беттеры не особо верят в победу Дюбуа по очкам (13), хотя в целом допускают досрочную победу британцы (5.50).

Напомним, Усик и Дюбуа встретятся 19 июля в Лондоне в 23:00 по киевскому времени. Этот бой должен объединить титулы WBA, WBC, WBO (принадлежащие Усику) и IBF (который удерживает Дюбуа), что делает его особенно привлекательным для фанатов и букмекеров.

Ожидается, что большинство ставок на бой Усик – Дюбуа так и останутся на победу Усика. Это связано с опытом украинского боксера и его и предыдущими успехами. Тем не менее в первом бое Дюбуа имел шанс на нокаут, а это побуждает часть беттеров сделать ставку на британца.

Дюбуа имеет 21 нокаут из 22 побед, Усик – 14 из 23. Это делает ставки на досрочный финиш довольно привлекательными, но следует учитывать, что защита Усика может продлить бой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее искусственный интеллект оценил вероятность того, что Дюбуа вновь ударит Усика ниже пояса в реванше. Британец рискует нарваться на дисквалификацию, если снова нанесет запрещенный джеб.

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