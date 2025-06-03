Реванш Усик – Дюбуа: букмекеры пересмотрели ставки на главный бой года

Букмекеры по-прежнему считают Александра Усика фаворитом на победу в матче-реванше с Даниелем Дюбуа, который состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Однако шанс на победу украинца несколько упал за последние недели – с 76,9% до 75,1%.

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Так, по данным Favbet, на победу Усика в основное время теперь действует коэффициент 1.33 (был –1.30). Интересно, что у Дюбуа показатель тоже ухудшился, и куда более заметно – с 3.70 (вероятность победы – 27%) до 4.15 (24,1%). Самые низкие шансы букмекеры дают на ничью – с коэффициентом 17 (5,88%).

Букмекеры ожидают, что бой пройдет не пройдет всю дистанцию – на это действует коэффициент 1.58 (шанс 63,3%). На то, что бой будет включать установленное количество раундов дают 2.30 (43,4%).

Большинство беттеров также верит в то, что Усик одержит досрочную победу в матче – на это действует коэффициент 2.10 (47,62%). Чуть ниже уверенность в победе Усика по очкам – 2.85 (35,09%).

На победу Дюбуа по очкам действует и коэффициент 13 (7,69%). Хотя в целом букмекеры допускают и досрочную победу британца (коэффициент 5.50, шанс 18,2%).

Дюбуа на данный момент имеет в своей статистике боев 21 нокаут из 22 побед, Усик – 14 из 23. Это делает ставки на досрочный финиш довольно привлекательными, но следует учитывать, что защита Усика может продлить бой. Кроме того, в 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик и Дюбуа проведут бой-реванш 19 июля в Лондоне в 23:00 по киевскому времени. Этот бой должен объединить титулы WBA, WBC, WBO (сейчас – у Усика) и IBF (у Дюбуа). Это делает поединок особенно привлекательным и для фанатов бокса, и для букмекеров.

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