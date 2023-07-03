В Минобороны нашли нарушение на 2,5 млрд грн: Резников назвал результат проверки абсурдом

Выводы Государственной аудиторской службы (ГАСУ), что украинские производители, которые сотрудничают с Минобороны, не могут иметь прибыль, абсурдны и создали большие проблемы для армии и самих производителей. Украина должна развивать отечественный ВПК, а представители государства должны создавать возможности, а не проблемы для бизнеса. Отметим, что в июне ГАСУ по результатам проверки Минобороны обнаружила нарушений на 2,5 млрд грн.

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Нарушением считается прибыль, полученная частными и государственными компаниями, сотрудничая с МО. Об этом написал глава Минобороны Украины Алексей Резников в статье для Forbes Ukraine.

"У меня и, я убежден, у львиной доли украинцев главный приоритет один – приближать победу над врагом. Все, что приближает победу – хорошо, что удаляет и увеличивает ее цену – плохо. Очень простой критерий оценивания. Помогает действовать и принимать решения в сложных обстоятельствах. В то же время, очевидно, есть люди, у которых другие приоритеты и критерии для принятия решений, и это становится очень сложно игнорировать, и тем более – толеровать. Сейчас у нас именно такая ситуация, когда абсурдные выводы ГАСУ создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу", – отметил министр.

Он добавил, что аудиторы провели большую работу, собрали много полезного материала, но в то же время кто-то пришел к мнению, что украинские поставщики Минобороны – и государственные, и частные, обеспечивающие армию – "не имеют права на прибыль".

"С юридической точки зрения позиция Минобороны безупречна. Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Украинское законодательство это гарантирует. Поэтому мы обжаловали подход Госаудита в суде. Потому что ситуация не требует каких-либо изменений в законодательство или сложные шаги. Налицо есть все, чтобы действовать разумно и законно. Речь идет исключительно о подходе к правоприменению", – объясняет Резников.

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