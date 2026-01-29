Результат будет значительно ощутимее: БЭБ изменил тактику борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине

Бюро экономической безопасности Украины переходит от точечных действий к системному противодействию нелегальному игорному бизнесу. Если раньше основной акцент делался на изъятии оборудования, то сейчас ключевой целью становятся помещения, в которых работают незаконные игорные заведения.

Об изменении подхода сообщил заместитель директора БЭБ Павел Буздыган в эфире национального телемарафона "Единые новости". По его словам, практика показала, что изъятие техники имеет лишь временный эффект: организаторы нелегального бизнеса быстро возобновляют деятельность, часто в тех же локациях.

Зато арест помещений дает гораздо более ощутимый результат. Работа заведения прекращается немедленно, организаторы теряют стабильную локацию, а возобновление деятельности становится сложным и финансово невыгодным.

Отдельное внимание в БЭБ уделяют роли владельцев недвижимости. Добросовестные арендодатели, которые не знали о незаконном использовании помещений и сотрудничают со следствием, не несут уголовной ответственности. В то же время сознательное предоставление помещений для нелегального игорного бизнеса или отказ от сотрудничества с правоохранительными органами расценивается как соучастие в преступлении.

Суды при рассмотрении таких дел оценивают все обстоятельства, в частности продолжительность аренды и способ использования помещения, уровень его обустройства и поведение владельца после сообщения о незаконной деятельности.

В БЭБ отмечают, что нелегальный игорный бизнес ежегодно наносит государственному бюджету более 10 млрд грн убытков. Именно поэтому противодействие таким схемам рассматривается как важная часть обеспечения экономической безопасности государства.