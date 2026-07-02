Роналду сразится с Модричем: кто выйдет в 1/8 финала ЧМ-2026. Прогноз на матч Португалия – Хорватия

В рамках 1/16 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Португалии и Хорватии. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются португальцы. Для них действует коэффициент 1.38, тогда как для хорватов – 3.05.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 4.70. А на то, что этого не произойдет – 1.11.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 5.35. А на то, что этого не произойдет – 1.12.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 3 июля в 02:00 по Киеву.

В 1/16 финала Португалия вышла со 2 места группы К, в которой набрала 5 очков, забила 6 и пропустила 1 гол. Эта команда:

сыграла вничью с ДР Конго – 1:1;

победила Узбекистан – 5:0;

сыграла вничью с Колумбией – 0:0.

Хорватия вышла в плей-офф со 2 места группы L – набрав 6 очка, забив 5 голов и пропустив столько же. Эта сборная:

проиграла Англии – 2:4;

победила Панаму – 1:0;

выиграла у Ганы – 2:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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