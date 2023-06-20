Российская блокада морпортов препятствует экономическому процветанию Украины – Washington Post

До российского вторжения Украина была одним из крупнейших в мире поставщиков чугуна и стали, при этом металлы составляли примерно треть украинского экспорта. Эта отрасль вносила один доллар из каждых 10 в довоенную экономику Украины, и более 560 000 человек были прямо или косвенно заняты в этой отрасли. Однако все изменило российское вторжение и блокаду морских портов.

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Об этом пишет в своем материале издание Washington Post.

"Влияние войны на сталелитейную промышленность отражают события на металлургическом комбинате "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе в прошлом году. Этот завод, как и "Запорожсталь", входит в состав Метинвеста, он и его сеть подземных укрытий стали символическим оплотом украинского сопротивления, прежде чем Россия захватила город больше года назад", - пишет издание.

Журналисты указывают: металлургические заводы, еще работающие на территории Украины, в результате войны отрезаны от железорудных предприятий, которые раньше были их поставщиками, а недавнее уничтожение Каховской ГЭС добавило новую проблему — воду.

"Но даже когда можно производить сталь, российская блокада украинских портов означает потерю доступа к международным морским перевозкам, которые помогали Украине процветать. Экспорт сейчас осуществляется по железной дороге в Восточную Европу со значительными затратами, что ограничивает продажу. То, что сейчас делают россияне, называется очень простым. словом - пиратство", - пишет издание.

Еще одной проблемой металлургии в долгосрочной перспективе станут кадры: уже сейчас заводам тяжело заполнить некоторые вакансии, поскольку квалифицированных специалистов больше нет в этом регионе.

"Трудно убедить молодых людей, что они должны работать на сталелитейном заводе, а не, скажем, в сфере информационных технологий, хотя работа в сталелитейной промышленности хорошо оплачивается. К тому же около 7 миллионов человек покинули Украину с начала войны, что усилило давнюю демографическую проблему. Еще миллионы переехали на запад Украины, подальше от традиционных промышленных центров, таких как Запорожье", - указывает Washington Post.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер также призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – это акт пиратства.