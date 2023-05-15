В Израиле обнаружили "Ленинградское" мороженое украинского производства: "Рудь" ответила на обвинения

Украинцы в Израиле в мае 2023 года заметили на полках магазинов "Ленинградское" мороженое, произведенное украинской компанией "Рудь". Людей возмутил советский нейминг во время полномасштабной войны. "Рудь" уверяет, что такой бренд уже не используется, а в продаже нашли остатки предыдущих партий. Но пользователи сети уже опровергают это заявление.

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"Зашли в магазин за украинским мороженым, а там "Рудь" смотрите что продает на украинском стенде", – написала 14 мая пользовательница Twitter под ником mashkee. Также она запостила фотографию мороженого под названием "Ленинградское", на упаковке которого стоит логотип украинского производителя:

Та же пользовательница записала видео с мороженым в холодильнике израильского магазина 15 мая. Сканирование штрихкода указывает на то, что продукт произведен в Украине.

Другие пользователи соцсети в ответ начали сообщать, что видели это мороженое и раньше. В частности, в марте 2023 года.

"Ленинградское" мороженое. Живущему в Израиле бывшему житомирянину очень стыдно" – рассказал DimSel007. Он также уточнил, что на упаковке четко указано, что мороженое произведено в Житомире.

Компания "Рудь" 15 мая разъяснила ситуацию с продажей мороженого в Израиле. В сообщении говорится, что еще "задолго до начала войны" Житомирский маслозавод заключил соглашение с израильским контрагентом на производство и проадажу мороженого на условиях "privat label".

"То есть производитель принял на себя договорное обязательство изготовить иностранному заказчику мороженое по его рецептурам и под его торговыми марками. Среди заказанных наименований, принадлежащих нерезиденту DILER B.M.D.INTERNATIONAL LTD, была ТМ "Ленинградское", – говорится в сообщении.

При этом согласно заключенному соглашению, радом с торговой маркой заказчика на упаковке продукции располагался и бренд производителя. "Ленинградское" мороженое выпускалось исключительно для рынка Израиля.

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы отказались от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ "Ленинградское". Выпуск этого мороженого прекращен. Распространенные в сети Интернет фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства", – заявили представители компании "Рудь".

Тем не менее, пользователи в соцсетях указывают, что купленное ими мороженое было произведено уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом свидетельствует информация на упаковке продукта. На этот факт компания пока не ответила.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине оштрафовали производителя мороженого марок "Хрещатик", "Каштан" и др. на 1,37 млн грн. Проверка установила, что ООО "Фабрика мороженого Хладопром" указывало на упаковках пломбира ложную информации о составе.

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