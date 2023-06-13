Руководство налоговой в Кировоградской области уволили после коррупционного скандала: как работала схема

Руководство ГНС (Государственная налоговая служба) Кировоградской области уволили после того, как двух должностных лиц разоблачили на миллионных сделках при регистрации налоговых накладных. Они заставляли руководителей предприятий "покупать" услуги "ручного режима" регистрации налоговых накладных.

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"Такса" составляла 1% от общей суммы. Об этом сообщает пресс-служба ДБР (Государственное бюро расследований).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении другой налоговицы о подозрении по этой же статье.

Об увольнении руководства налоговой Кировоградщины сообщил председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Минус руководство еще одной области ДПС. Плюс еще одна область на перезагрузку. На этот раз Кировоградская. Преступление обнаружено правоохранителями совместно с антикором ДПС. Основания те же. Жизнь налоговиков не учит. Честно, откровенно разочарован уровнем восприятия новой реальности старыми чиновниками. Приветствую решение руководства ГНС. Правила одни для всех и это верно", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ДБР передало на нужды Вооруженных сил Украины 17 автомобилей общей стоимостью $1,1 млн. Все транспортные средства были арестованы у родственников Виктора Медведчука, обвиненного в государственной измене и передавшего России в рамках обмена пленными, и его пособника, пророссийского политика, медиамагната Тараса Козака.

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