С февраля 2022 года энергетики ДТЭК 23 раза 'поднимали' ТЭС с нуля после обстрелов, – Салеев

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 23 раза "поднимали с нуля" ТЭС после обстрелов и возобновляли работу электростанций.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев на своей Facebook-странице.

"Только ТЭС ДТЭК Энерго с начала мая были атакованы россией уже трижды. Еще одна ТЭС была остановлена из-за обстрела и повреждения врагом магистральных линий. Станция пережила "посадку на 0". С энергетического языка – это полная остановка станции, что в мирных условиях очень сильно редким явлением", - уточнил Салеев.

Он предположил, что враг не откажется от "соблазна" атаковать энергетическую инфраструктуру и летом, и осенью – вплоть до старта следующего сверхсложного отопительного сезона. Это, по его словам, означает, что с 10 октября и по сей день украинская энергосистема без перерывов живет в условиях отопительного сезона "военного времени".

"Как мужественно воины ПВО держат небо, так героически и воины энергетического фронта делают все возможное для стабильного энергоснабжения. За 454 дня войны, после массированных атак и обстрелов, только ТЭС ДТЭК 23 раза "поднимались с нуля". Энергетики использовали буквально все подручные средства и оборудование, чтобы заживить предприятия и как можно быстрее возобновить работу", - сообщил он.

Салеев уточнил, что энергетики ДТЭК и дальше будут поддерживать устойчивость украинской энергосистемы и обеспечивать страну светом и теплом.

Напомним, 19 мая временно прекратила производство электроэнергии одна из тепловых электростанций ДТЭК в результате повреждения магистральных линий электропередач из-за обстрелов окупантов.