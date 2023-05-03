С начала года ДТЭК ввел в работу 8 новых лав для обеспечения украинских ТЭС углем

С начала 2023 года шахтеры ДТЭК Энерго ввели в работу 8 новых лав, чтобы обеспечить потребности украинских теплоэлектростанций в угле.

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Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, подготовка к предстоящему отопительному сезону сейчас идет полным ходом.

"Задача перед горняками стоит нелегкая – в условиях войны сохранить необходимые для поддержания устойчивой работы украинских теплоэлектростанций темпы и объемы добычи угля. Для этого здесь работают днем и ночью. А в апреле запустили новую лаву-гигант. Ее запасы – более 1 млн тонн. работы по добыче здесь непочатый край - по крайней мере, на ближайшие полтора года", - отметил Салеев.

Он добавил, что горняки ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально обеспечить добычу угля. Для этого с начала года было введено в работу 8 новых лав, а еще 3 планируется запустить в мае.

"Для украинской энергосистемы будущая зима не обещает быть легче предыдущей, поэтому каждый на своем месте делает все, чтобы украинцы ее прожили со светом и теплом", - подчеркнул Салеев.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Украина прошла отопительный сезон без закупки импортного угля, полностью обеспечив потребности тепловой генерации углем отечественной добычи.