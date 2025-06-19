Саммит НАТО под прицелом букмекеров: как мировая безопасность стала рынком для ставок

Саммит НАТО в этом году – ключевое событие не только в мире международной политики, но и на глобальном рынке политических ставок. И хотя он еще не так развит, по сравнению со ставками на спорт, букмекеры активно работают в этом направлении.

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Их в этом подталкивает и интерес со стороны клиентов. Они пытаются предсказать результаты встречи и в частности – получит ли Украина долгожданное приглашение в Североатлантический альянс.

Поэтому OBOZ.UA разбирался, как работают рынки политических ставок, с какими рисками сталкиваются игроки и как оцениваются шансы на то, что Украину пригласят в НАТО.

Саммит НАТО – "конфетка" для букмекеров

Саммит НАТО состоится 24-25 июня 2025 года в Гааге. Таким образом Нидерланды впервые в истории примут глав государств и правительств всех 32 стран-членов Североатлантического альянса.

Традиционно на событие приглашаются и страны-партнеры НАТО. В этом году это Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Евросоюз и Украина, которую будет представлять президент Владимир Зеленский. Основными темами встречи являются:

усиление сдерживающих и оборонительных возможностей Альянса;

увеличение расходов на оборону и развитие оборонной промышленности;

сохранение поддержки Украины.

Именно поэтому ставки на саммит НАТО 2025 года стали одним из заметных сегментов политического беттинга, а среди самых популярных рынков – возможное приглашение Украины в Альянс. Эта тема обсуждается, поскольку имеет сразу несколько последствий:

полное переписывание евроатлантической архитектуры безопасности;

изменение баланса сил в регионе Восточной Европы;

слом постсоветской концепции "серой зоны" безопасности между Европой и Россией;

сигнал поддержки демократическим режимам, противостоящим диктатуре.

На платформах Polymarket, Smarkets и PredictIt текущая вероятность приглашения Украины в НАТО оценивается в 30-35% (то есть 1 к 3). Это свидетельствует как о реальном интересе пользователей к такому рынку, так и указывает на значительный риск неопределенности. Также популярны и другие маркеты, в частности:

принятие новой цели в 5% ВВП на оборону;

осуждение России;

кадровые изменения в руководстве НАТО.

Особенность политических ставок

Риски таких ставок всегда обусловлены политической волатильностью. В частности, это касается изменений относительно формулировок в итоговых документах или неожиданных заявлений лидеров стран-членов. Например, ранее президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон уже заявляли, что Украина не сможет присоединиться к НАТО.

Стоит учитывать, что различные геополитические события (например, обострение на поле боя или введение новых санкций) могут резко изменить котировки ставок за несколько часов. Отдельную угрозу представляют регуляторные ограничения: платформы вроде Polymarket ранее уже сталкивались с блокировками в США, что влияло на ликвидность и доступность ставок.

В то же время нестабильность рынка несет разнообразные возможности, поскольку накануне саммита объемы торгов значительно возрастают, а ценовые колебания могут достигать 10-20% в течение суток. Следовательно, самыми успешными участниками таких рынков станут те, кто сможет быстро адаптироваться к новостным волнам и хеджировать риски сразу через несколько платформ.

Особенно ярко это прослеживалось на примере Финляндии и Швеции, которые присоединились к НАТО в 2023 и 2024 годах соответственно. Эти страны подали заявки в 2022 году, после начала полномасштабной агрессии России против Украины, но их путь несколько отличался:

сначала вероятность вступления Финляндии оценивалась в 35-40 %, но на фоне роста поддержки этой идеи среди населения, а также со стороны США и Германии котировки стремительно выросли. В финальной фазе вероятность превышала 95%, что обеспечило прибыль ранним инвесторам;

Швеция столкнулась с сопротивлением давнего члена Альянса – Турции, что способствовало волатильности на рынке ставок. Долгое время вероятность держалась на уровне 60-70%, и после ратификации Турцией в начале 2024 года ставки за один день подскочили до 90%.

Именно поэтому участникам рынков политических ставок важно переоценивать риски в режиме реального времени. А для этого они должны постоянно "держать руку на пульсе" и иметь доступ к актуальной информации.

Вывод

Возможность приглашения Украины в НАТО на саммите в Гааге – одно из самых ожидаемых геополитических решений, которое активизировало политические букмекерские рынки. Их участники внимательно отслеживают сигналы со стороны союзников, оценивают риторику лидеров и ищут намеки в дипломатических формулировках.

Вместе с тем они сталкиваются и с рисками из-за большого количества непредсказуемых факторов. Поэтому политические ставки (в том числе и по вступлению Украины в НАТО) требуют взвешенного подхода, аналитического мышления и осторожности.

Поэтому в этом направлении букмекеры играют не только развлекательную, но и частично информационную роль. Впрочем, это не уменьшает потребности быть критическим к источникам и готовым к неожиданным сценариям.