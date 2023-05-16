Санкции нарушают наше право на юридическую защиту в суде, – Дамбинс

После обнародования информации о введении санкций известный европейский инвестор Уиллис Дамбинс сделал заявление.

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"Санкции против меня и моих партнеров считаю внесудебным решением. Оно нарушает право собственности акционеров и игнорирует возможность защищать его в справедливом суде. Ни одним судом Украины не доказана правдивость предположений о якобы связанности нашего бизнеса с россиянами", – заявил Вилис Дамбинс.

Все, с чем инвестору и его партнерам приходится иметь дело в украинских судах – только медийные публикации, не подтвержденные фактами. По их мнению, обвинения, чтобы основываться на этих публикациях, настолько безосновательны, что судебные инстанции отказывают в ходатайствах следователям и прокурорам.

"Ни я, ни мои партнеры не совершали действий, на основании которых против нас могут быть введены санкции. Я не связан с гражданами России – точка! Я не получаю от них финансирования, я ни перед кем не отчитываюсь, я ничего не продаю россиянам, ничего у них не покупаю, не поддерживаю с ними отношений. Россияне – агрессоры и оккупанты части территории Украины!", – уверен Вилис Дамбинс.

Инвестор отмечает, что проукраинская позиция базируется не только на словах, но и на деле.

"Я и мой бизнес в Украине регулярно финансово поддерживаем Вооруженные силы Украины, гуманитарные проекты для украинцев в Украине и Европе на сотню миллионов гривен. Я и мой бизнес за свои собственные средства ремонтируем пострадавшие от российских обстрелов облэнерго, восстанавливаем энергетическую инфраструктуру Херсонской области. И делаем это в пользу Украины!", – заявил Уиллис Дамбинс.

Инвестор и партнеры уверены, что без решения суда, где присутствуют все стороны процесса, это дело не может считаться окончательно завершенным.

"Я продолжу защищать свое имя, свою репутацию, моих сотрудников, свой бизнес столько, сколько потребуется. В том числе и на международном юридическом уровне. Мы защитим свои права собственности, как уже неоднократно это делали раньше. Уверены, что имеем на это законное право в Украине, которая является частью цивилизованного мира", – подчеркнул Дамбинс.