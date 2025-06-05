Сборная Украины против сборной Канады: букмекеры назвали фаворита матча 7 июня

Сборная Украины по футболу проведет второй в истории матч со сборной Канады на товарищеском турнире Canadian Shield-2025 7 июня – в рамках подготовки к отборочному турниру ЧМ-2026. Фаворитом этого матча букмекеры считают сборную Канады. Однако и у Украины есть шансы на победу, считают участники рынка ставок.

Видео дня

Так, по данным Favbet, на победу Канады действует коэффициент 2.22 (эквивалентно шансу в 45%). На превосходство сборной Украины установился коэффициент 3.4 (29,4%). Наименее вероятным исходом матча букмекеры считают ничью – 3.8 (26,3%).

Кроме того, принимаются ставки и на финальный счет. Интересно, что в этом случае большинство букмекеров ставит на ничью в основное время со счетом 1:1 (коэффициент 6.10). Наименее вероятным исходом в основное время игроки видят счет 0:3 в польщу Украины (коэффициент 27).

Матч состоится на стадионе BMO Field в Торонто (Канада). Именно эта площадка в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени 7 июня. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Канада – Украина.

Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1". Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

После игры с Канадой команда Сергея Реброва проведет еще один матч в рамках Canadian Shield-2025. Так, 10 июня сборная Украины встретится со сборной Новой Зеландии.

Как сообщил OBOZ.UA, искусственный интеллект спрогнозировал, что сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира 2026 года напрямую, выиграв отборочную группу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!