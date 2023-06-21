СБУ сообщила о подозрении олигарху, поставлявшему украинское титановое сырье для производства 'Калибров'

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к поставкам в Россию украинского титанового сырья для производства ракет "Калибр". Схемы скрытой поставки сырья он реализовывал через подконтрольное ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

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Редкие минералы из украинских месторождений являются незаменимыми компонентами производства высококачественного титана, используемого в крылатых ракетах "Калибр", боевых самолетах МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетах Ка-52. Подробности сообщили в СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники Службы собрали доказательную базу причастности подсанкционного олигарха из РФ Михаила Шелкова к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья в страну-агрессор. Для этого гражданин РФ использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

"Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана. Именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них – производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52", – рассказали в СБУ.

23 января Высший антикоррупционный суд Украины по иску Минюста конфисковал часть активов Шелкова, в частности, речь шла о 100% доли в уставном капитале ООО "ВСМПО ТИТАН Украина". А в начале февраля по материалам СБУ в государственную собственность перешел Демуринский горно-обогатительный комбинат.

"Как установило следствие, Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Фактическое управление предприятием осуществлял через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора этой компании. По данным следствия, она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок РФ, воюющих против Украины", – отметили в СБУ.

Когда Россия начала против Украины уже полномасштабную агрессию, Шелков пытался скрыть, что до сих пор причастен к промышленным активам на территории нашего государства. Так олигарх из РФ рассчитывал уйти от санкций.

"Для этого пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В настоящее время оба фигуранта находятся на территории РФ, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

В СБУ добавили, что расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга, Национальным агентством по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственной таможенной службой и Фондом государственного имущества Украины.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала "спящего" агента ФСБ. Он собирал информацию о расположении крупнейших электроподстанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях с целью дальнейших ударов войсками РФ по критической инфраструктуре. Также российский шпион передавал врагу информацию о приблизительном напряжении на энергетических объектах и уровне их повреждений после обстрелов.

Предателем оказался бывший сотрудник регионального подразделения "Укрэнерго".