Сдавал дроны в ломбард и проигрывал деньги в азартные игры: в Украине будут судить военнослужащего

Украинские правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области. Чиновник похитил военные беспилотники, предназначенные для обороны юга Украины, а часть полученных денег проиграл в азартные игры.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). В настоящее время мужчине объявлено подозрение и он помещен под стражу – ему грозит 15 лет тюрьмы.

Суть коррупционной схемы

Обвиняемый отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов (БПЛА) и средств противодействия вражеским дронам. Злоупотребляя служебным положением, он организовал хищение имущества со складов воинской части:

похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА;

часть похищенного имущества сдал в ломбард , а остальное продал по заниженным ценам ;

, а остальное ; общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 6,2 млн гривен .

. на эти деньги военный приобрел автомобиль Lexus стоимостью $27 тыс., а часть проиграл в азартные игры.

Какое наказание грозит

В настоящее время фигурант отстранен от должности, он находится под стражей. Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 410 – хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения;

– хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения; ч. 5 ст. 191 – присвоение и растрата чужого имущества в особо крупных размерах;

– присвоение и растрата чужого имущества в особо крупных размерах; ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что командир подразделения одной из воинских частей и двое его гражданских сообщников украли и продали более 300 беспилотников, которые были переданы военным в рамках государственной программы "Армия дронов". Общая сумма ущерба превысила 15 млн грн

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!