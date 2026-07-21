Сдавал дроны в ломбард и проигрывал деньги в азартные игры: в Украине будут судить военнослужащего
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Украинские правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из подразделений воинской части в Одесской области. Чиновник похитил военные беспилотники, предназначенные для обороны юга Украины, а часть полученных денег проиграл в азартные игры.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). В настоящее время мужчине объявлено подозрение и он помещен под стражу – ему грозит 15 лет тюрьмы.
Суть коррупционной схемы
Обвиняемый отвечал за функционирование беспилотных авиационных комплексов (БПЛА) и средств противодействия вражеским дронам. Злоупотребляя служебным положением, он организовал хищение имущества со складов воинской части:
- похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия вражеским БПЛА;
- часть похищенного имущества сдал в ломбард, а остальное продал по заниженным ценам;
- общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 6,2 млн гривен.
- на эти деньги военный приобрел автомобиль Lexus стоимостью $27 тыс., а часть проиграл в азартные игры.
Какое наказание грозит
В настоящее время фигурант отстранен от должности, он находится под стражей. Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 410 – хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения;
- ч. 5 ст. 191 – присвоение и растрата чужого имущества в особо крупных размерах;
- ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что командир подразделения одной из воинских частей и двое его гражданских сообщников украли и продали более 300 беспилотников, которые были переданы военным в рамках государственной программы "Армия дронов". Общая сумма ущерба превысила 15 млн грн
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