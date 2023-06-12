Сэкономленные государству 6 млрд грн под угрозой из-за неподписанных протоколов проведения торгов, – Яровая

Протоколы проведения торгов по закупке питания до сих пор не опубликованы на Prozorro. Под угрозой сэкономленные государству 6 млрд грн.

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О том, как "втыкают палки в колеса" в процесс прозрачных торгов и закупок Министерства обороны, рассказала член "Общественного антикоррупционного совета" и председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая в интервью телеканалу "Эспрессо".

"Пока мы имеем промежуточную победу в борьбе с коррупцией в Министерстве обороны, когда Общественный антикоррупционный совет трое суток боролся за проведение закупок питания на Prozorro. Мы отстояли саму процедуру. Мое личное опасение, что на торги не выйдут предприниматели. По некоторым лотам было больше 4 кандидатов на поставку. Впрочем, были попытки отклонить всех поставщиков по каким-то надуманным претензиям к ним. Был вопрос о 6 миллиардах сэкономленных средств для государства", – отметила Дана Яровая.

По ее словам, впервые с начала полномасштабного вторжения Минобороны провело прозрачные тендерные закупки, что позволило сэкономить государству 25% бюджета на питание армии.

"Еще в пятницу, 9 июня, эти протоколы торгов должны быть размещены на Prozorro, чего не произошло. В моих планах сесть рядом с человеком, который будет этим заниматься, и проконтролировать. В то время как мы заседали в тендерном комитете, Министр обороны подал обращение в Кабинет Министров о продлении договоров на неопределенный срок. Сразу после проведения торгов поставщик "яиц по 17 грн" подал иск на все 22 лота, которые были выставлены. Благодаря огласке, журналистам, людям, пришедшим под суд, в тот же день эта компания отозвала иск. Я бы уже говорила о победе, если бы не одно "но". Я хочу увидеть подписанные договоры", – констатировала Дана Яровая.