Сеть Глобального договора ООН запускает Энергетическую инициативу Украины для скорейшего возобновления энергетики

Сеть Глобального договора ООН для Украины объявляет о создании Энергетической инициативы Украины — глобальной межотраслевой коалиции, призванной ускорить восстановление энергетической отрасли Украины.

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Об этом говорится в сообщении Глобального договора ООН.

"Энергетическая инициатива Украины имеет целью координировать усилия всех заинтересованных сторон, желающих помочь в восстановлении и долгосрочной трансформации отрасли. Инициатива объединяет заинтересованных партнеров – от поставщиков к инвесторам – для налаживания связей между местными участниками и международными партнерами, для развития устойчивой энергетической отрасли Украины, предоставление экспертных знаний и ускорение привлечения капитала", – говорится в нем.

Отмечается, что первыми членами-учредителями Инициативы стали крупнейшие украинские энергетические компании – Группа ДТЭК, "Нефтегаз" и "Укрэнерго".

В сообщении подчеркнули, что по оценкам Всемирного банка, на краткосрочную реконструкцию понадобится 5,7 миллиарда долларов США, а на полное восстановление к 2033 году – до 47 миллиардов долларов США.

Исполнительный директор Сети Глобального договора ООН для Украины Татьяна Сахарук приветствует создание Энергетической инициативы Украины.

"Энергетическая отрасль Украины должна стать движущей силой экономического восстановления и модернизации страны. Однако наша энергетическая инфраструктура остается существенно поврежденной, и агрессия России против гражданской инфраструктуры все еще продолжается. Эта отрасль нуждается в немедленных и интенсивных шагах по восстановлению для того, чтобы Украина не только выжила, но и не только выжила, но и процветала", – отметила она.

Ранее сообщалось, что 21 июня США объявили, что, в том числе проинвестируют более 520 млн долл., чтобы помочь Украине переформировать энергосети, треть из которых была уничтожена Россией.