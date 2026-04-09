"Шахтер" будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги конференций

По мнению букмекеров, у нидерландского АЗ больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги конференций, чем у украинского "Шахтера". Для алкмарцев действует коэффициент 1.82, тогда как для донетчан – 2.05.

А вот в первом матче фаворитами являются украинцы. Так, рассказали в vbet:

на победу "Шахтера" действует коэффициент 2.42;

на победу АЗ – 3.03.

Для ничейного результата установлен коэффициент 3.45. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 4.80. А кроме того:

1:0 (победа "Шахтера") – 6.90;

0:1 (победа АЗ) – 7.50;

2:1 (победа "Шахтера") – 9.00.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 9 апреля на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 16 апреля.

В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии "Кристал Пэлас" – "Фиорентина". По данным букмекеров же, здесь шансов больше у англичан:

на их проход в 1/2 финала действует коэффициент 1.52;

для итальянцев – 2.54.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, главным фаворитом на победу на Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. Для нее действует коэффициент 5.50, самый низкий из всех участников чемпионата.

