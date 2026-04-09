"Шахтер" будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/4 финала Лиги конференций
По мнению букмекеров, у нидерландского АЗ больше шансов выйти в 1/2 финала Лиги конференций, чем у украинского "Шахтера". Для алкмарцев действует коэффициент 1.82, тогда как для донетчан – 2.05.
А вот в первом матче фаворитами являются украинцы. Так, рассказали в vbet:
- на победу "Шахтера" действует коэффициент 2.42;
- на победу АЗ – 3.03.
Для ничейного результата установлен коэффициент 3.45. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.
В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 4.80. А кроме того:
- 1:0 (победа "Шахтера") – 6.90;
- 0:1 (победа АЗ) – 7.50;
- 2:1 (победа "Шахтера") – 9.00.
Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.
Игра пройдет 9 апреля на поле "Шахтера". Начало – 22:00 по Киеву. Ответный матч запланирован на 16 апреля.
В полуфинале победитель сыграет с командой, которая окажется сильнейшей в противостоянии "Кристал Пэлас" – "Фиорентина". По данным букмекеров же, здесь шансов больше у англичан:
- на их проход в 1/2 финала действует коэффициент 1.52;
- для итальянцев – 2.54.
