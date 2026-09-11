"Шахтер" не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов? Букмекеры дали прогноз

По мнению букмекеров, украинский "Шахтер" практически не имеет шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В частности, на то, что команда займет место в топ-8 этапа лиги, что даст право выйти напрямую в 1/8 финала, действует коэффициент 34.00, что ставит украинцев на 31 место в списке из 36 клубов.

Фаворитами же на это, по данным vbet, являются команды из топ-чемпионатов. Это:

"Реал" – 1.33;

"Арсенал" – 1.36;

"Барселона" – 1.36;

ПСЖ – 1.40;

"Бавария" – 1.40;

"Манчестер Сити" – 1.50;

"Ливерпуль" – 1.57;

"Манчестер Юнайтед" – 2.88.

А на то, что "Шахтер" займет место с 9 по 24-е, что даст ему право играть в стыках за право выйти в 1/8 финала, действует коэффициент 2.38 – 22-й из всех клубов.

В то же время, шансы на то, что "горняки" станут худшей командой этапа очень высокие. На это действует коэффициент 34.00, что делает "Шахтер" лишь 8-м "претендентом" на звание главного аутсайдера Лиги чемпионов.

В настоящее время в Лиге чемпионов сыгран 1 тур. В нем "Шахтер" сыграл в ничью с нидерландским ПСВ – 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды они установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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