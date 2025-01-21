"Шахтер" против "Бреста": какие шансы на выигрыш у "горняков"

22 января донецкий "Шахтер" проведет свой седьмой матч в Лиге чемпионов сезона 2024/2025. Подопечные Марино Пушича примут французский "Брест" – матч обещает быть непредсказуемым, так как букмекеры дают обоим командам почти равные шансы на победу.

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Прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Брест":

William Hill: (победа "Шахтера" 2,62 – ничья 3,30 – победа "Бреста" 2,50);

Bwin: (2,65 — 3,30 — 2,60)

Поединок состоится в немецком Гельзенкирхене на "Фелтинс-Арене" в 19:45 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Брест".

Билеты на первый поединок украинцев в ЛЧ в 2025 году доступны в категории public от 41 евро и VIP-категории – от 299 евро. Приобрести их можно на официальном сайте shakhtar.com.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не победилли "Болонью" (0:0), а во втором уступили "Аталанте" (0:3). После єтого "горняки" проиграли "Арсеналу" (0:1), но победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), а дальше не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

У французов дебют в Лиге чемпионов оказался намного удачнее. Они уже прошли в первую восьмерку обновленной таблицы и гарантировали себе место в следующей стадии.

Следует отметить, что в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что нападающий сборной Украины Даниил Сикан в ближайшее время будет объявлен футболистом турецкого "Трабзонспора". 23-летний форвард согласовал в условиях личного контракта, а новый клуб нашего соотечественника закрыл сделку по переходу с донецким "Шахтером".

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