Скандал из Parimatch вышел на международный уровень, – Лямец

Причин санкций, которые в марте были наложены на букмекерскую компанию Parimatch, так до сих пор и не обнародовали, поэтому есть все основания полагать, что таким образом лишились одного из лидеров игорного рынка.

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Об этом на своей странице в Facebook пишет экономический журналист Сергей Лямец.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные обращения компании в правоохранительные органы, им так и не объяснили причину наложения санкций. По мнению Лямца, версия о причастности "Париматч" к РФ не выдерживают критики, ведь это опровергла американская юридическая компания.

"Такое поведение лишь усиливает подозрения, что власти выполнили заказ конкурентов Parimatch. По более резким версиям, осуществлено масштабное перераспределение коррупционных потоков от наиболее непрозрачного рынка Украины в пользу самой власти", - считает журналист.

Сергей Лямец ссылается на американское издание Politico, разместившее статью, посвященную давлению на бизнес, в том числе и Parimatch. "Авторитетное западное медиа рассматривает наложенные на Parimatch внесудебные ограничения как проявление коррупции и системного давления силовиков на украинский бизнес. В этом случае известно, что речь идет прежде всего о СБУ", – пишет журналист.

Сергей Лямец подчеркивает, что в борьбе с пророссийским бизнесом часто несправедливо страдают компании, не имеющие отношения к РФ. Но искусственное впечатление "пророссийскости" дает возможность административного давления на ту или иную структуру. И кейс Parimatch, по мнению журналиста, яркий пример того, как под лозунгами патриотизма которых осуществляется перераспределение рынка.

"Ни в одном из случаев официальные власти Украины не обнародуют доказательства, по которым осуществляется преследование бизнесов. Вместо этого в общество вбрасываются информационные "бомбы", которые разносятся широким пулом провластных СМИ и блоггеров. Так вместо сугубо юридического рассмотрения дело переносится в информационную плоскость, а затем налагаются санкции СНБО и производится арест имущества", – пишет Сергей Лямец.

По его мнению, главная угроза несет не сам факт наложения санкций, а невозможность подсанкционной компании защитить свою собственность в прозрачном судебном процессе, как это происходит с Parimatch. И поэтому страдает инвестиционный климат государства.

По словам журналиста, из публикации Politico кейс Parimatch следует, что с рынка можно выбросить любого украинского игрока, достаточно лишь наклеить на него санкционный ярлык – без суда и следствия. И это не только уничтожает саму компанию, но и дискредитирует санкционный механизм.

Сергей Лямец уверен, что Parimatch не оставит попытки доказать свою позицию. Но для успешного обжалования в украинских судах следует услышать четкую позицию и доказательства от власти. Если этих доказательств окажется недостаточно, суд может признать основания недостаточными.

"Если дело пойдет даже дальше, то процесс превратится в скандал для властей Украины. Одно дело – героическая защита от российской агрессии, и совсем другое - это безосновательные санкции ради передела рынка. Уверен, что Parimatch имеет право разнести на весь мир, что санкции были не наказанием за связи с РФ, не ошибкой, а именно сознательной диверсией по корыстным мотивам. Что правоохранители не являются государственниками, а скорее теневыми лоббистами бизнеса. Такое развитие событий крайне невыгодно для новой будущей Украины", - резюмировал Сергей Лямец.