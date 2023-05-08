Следствием блокирования бизнесов Смарт-Холдинга станет потеря иностранных инвестиций, – Роман Емец

Вчера СБУ наложила арест на активы Вадима Новинского. Среди них и часть бизнесов промышленно-инвестиционной группы Смарт-Холдинг, к конечным бенефициарам которой задним числом вернули олигарха. По мнению руководства Группы, такими действиями правоохранительные органы и власть не просто уничтожают эффективный бизнес и рабочие места для трех тысяч украинцев, но подвергают сомнению будущее развитие государства.

Видео дня

Как сообщил генеральный директор Smart Urban Solutions Роман Емец, компания привлекла около десяти инвесторов и системных банков, создала платформу для развития ТРЦ, логистических и индустриальных парков, жилой недвижимости. С иностранными партнерами была договоренность о привлечении более $3 млрд. долларов для строительства 3 млн. кв. м недвижимости разного функционала, что создало бы 50 000 новых рабочих мест.

Но, по словам Романа Емца, беспрецедентная рейдерская атака лишит Украину и этих инвестиций, и этих рабочих мест, как и 3000 уже существующих.

Даже во время войны бизнесы Смарт-Холдинга сохраняли оплачиваемые рабочие места для украинцев и продолжали платить налоги. И это несмотря на недоступность некоторых активов из-за временной оккупации и блокирования определенных предприятий из-за войны, как судостроительных верфей в Херсоне и Николаеве.

Роман Емец пишет, что, несмотря на потерю контроля над 7 из 11 ТРЦ, неработающую гостиницу и только наполовину загруженный паркинг, Smart Urban Solutions удавалось сохранить весь коллектив чуть ли не до конца 2022 года и уплатить 80 млн грн налогов.

Поэтому компания будет продолжать работу по реализации крупных инфраструктурных проектов для восстановления государства и приглашает власть к диалогу.

"Мы просим просто встречи с СНБО, Государственным Агентством восстановления и развития инфраструктуры и Министром стратегических отраслей промышленности. Мы докажем, что даже в такие времена во властных коридорах есть люди (с фамилиями и заказчиками), которым все еще кажется, что можно "отжать и решить "и потерять будущее целой страны", – пишет руководитель бизнеса.

Он отмечает открытость Группы и готовность прокомментировать все детали медийщикам.