Словакия останавливает закупки украинской электроэнергии, потому что не смогла договориться с 'Укрэнерго', – Рагимова

С 21 апреля Словакия приостановит импорт электроэнергии из Украины, потому что у нее возникли вопросы с украинским оператором системы передачи "Укрэнерго", рассказала трейдер и автор Telegram-канала "ЭнергоЖенщина" Джульета Рагимова.

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"Сегодня стало известно, что Словакия прекращает принимать украинскую электроэнергию. Наши источники не называют точные причины, но намекают, что возникли вопросы с "Укрэнерго", и не видеть нам экспорт без общих аукционов", - написала она.

Рагимова подчеркнула, что в итоге останется почти невостребованный экспорт в Молдову и мелкий экспорт в Польшу.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко допустил возможность остановки экспорта электроэнергии из Украины.