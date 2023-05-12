Словакия может прекратить транзит украинских товаров из-за действий УЗ

Словацкая холдинговая компания "MINERFIN, a.s." обратилась к украинским властям из-за действий "Укрзализныци", которая заблокировала перевозку железной руды в крупнейшее в Чехии металлургическое предприятие. Действия железнодорожного монополиста, по утверждению "MINERFIN, a.s.", уже с 1 июня могут усложнить транзит украинских товаров по территории Словакии вплоть до полного его прекращения.

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Об этом сообщает издание "Українські новини".

В своем письме словацкая компания указывает, что владеет в Украине "Запорожским железорудным комбинатом" в Днепрорудном, а также транспортной компанией с собственным парком в 1 041 железнодорожный вагон. К активам "MINERFIN, a.s." также принадлежит металлургический завод Třinecké Železárne, крупнейший в Чехии.

По информации "MINERFIN, a.s.", чешское металлургическое предприятие является покупателем железной руды производства АО "Криворожский железорудный комбинат". До недавнего времени ее доставка осуществлялась по условиям DAP Чоп, а уже по территории Европы, в частности Словацкой республики, перевозкой этой продукции занималась компания "Budamar logistics, a.s.".

Учитывая наличие собственного парка "MINERFIN, a.s." в апреле этого года приняла решение перевозить по Украине железную руду силами своей логистической компании ООО "Минерфин-Транс", заменив основного на то время перевозчика руды по Украине ООО "Транспортная компания "Карготранслоджистик". Партнерам последнего, как указывают в "MINERFIN, a.s.", АО "Укрзализныця" передала в аренду собственные вагоны по нерыночной цене - 450 грн за вагон в сутки.

"С этой целью ООО "Минерфин-Транс" в апреле 2023 года подало в АО "Укрзализныця" заявки на перевозку железной руды в объеме 70,4 тысяч тонн. Однако предоставленные заявки на перевозку остаются не согласованными АО "Укрзализныця" к нынешнему времени", - говорится в письме.

На сегодняшний день, заявляют в "MINERFIN, a.s.", сложилась ситуация, когда грузоотправитель и грузополучатель согласовали перевозку груза, словацкий перевозчик CARGO ("Budamar logistics, a.s.") согласовал транзитную перевозку на территории Словацкой республики, а "Укрзализныця", без какой-либо причины не согласовывает планы перевозки железной руды, поставляемой с украинского предприятия на металлургический комбинат в Чехии.

"Таким образом, из-за сговора должностных лиц АО "Укрзализныця" и частных перевозчиков, которые пытаются монополизировать рынок грузовых перевозок, блокируется 15% месячного объема перевозок железной руды железнодорожным транспортом в Украине.

Из-за вышеуказанных коррупционных действий государственное АО "Укрзализныця" и экспортер металлургической продукции АО "Криворожский железорудный комбинат" (один из основных налогоплательщиков и поступлений валютной выручки в Украину) недополучат ежемесячного дохода более 7 000 000 долларов США", - заявила "MINER. в своем письме.

Кроме того, говорят в компании, начиная с 1 июня 2023 г. корпорация "Budamar" как владелец оператора железнодорожных перевозок в Словацкой республике, будет принимать меры по ограничению согласования перевозки грузов, идущих из Украины по территории Словацкой республики в Европу.

"Это в свою очередь может привести к существенному падению экспорта из Украины, что усугубит экономический кризис в стране в тяжелое военное время", - резюмировала в своем письме компания "MINERFIN, a.s." и попросила украинские власти вмешаться для скорейшего решения проблемы блокирования "Укрзализныцей" заявок на перевозку железной руды.

Письмо было направлено главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, секретарю СНБО Алексею Данилову, вице-премьер-министру Александру Кубракову, главе Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру.