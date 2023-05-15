Сложная ситуация с реализацией газа несет риски для энергетической независимости Украины – Украинский институт будущего

Из-за уменьшения потребления газа промышленностью и запрета экспорта газодобывающие компании остались без рынка сбыта. Это угрожает отечественной газодобыче и энергетической безопасности Украины, считает аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп.

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"Ситуация близка к "рынку покупателя", где фактически "Нефтегаз" диктует цену. Интерес покупателя понятен - получить более низкую цену. Но заниженная цена будет ограничивать возможности компаний реинвестировать (не говоря уже о сдерживании соответствующего интереса), что в конечном итоге будет ставить под угрозу сохранение и наращивание" объемов добычи газа и энергетическую независимость страны соответственно", - написал он в своем блоге информагентства Униан.

По словам Прокипа, газодобывающие компании оказались в сложном положении – они потеряли ключевых потребителей – промышленность, а экспортировать не могут из-за запрета.

"При этом "Нафтогаз" – ключевой игрок рынка – продал почти полугодовую потребность природного газа компании АрселорМиттал. Это наводит на мысль, что "Нафтогаз", который, как сообщают медиа, рассчитывает на сотни миллиардов дотаций из бюджета, предложил цену ниже частных компании, пытаясь купить ресурс этих же частных компаний", – заметил аналитик.

Вместе с тем опыт прошлых десятилетий показал, насколько добыча и газовая независимость страны чувствительны к манипуляциям с налогами и ценовым регулированием, и этот урок уже стоит усвоить, считает Прокоп.

Напомним, бывший генеральный директор "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон считает, что экспорт газа позволит привлечь дополнительные средства в госбюджет и поддержит экономику.