Слёзы на 45 млн долларов: вилет Роналду из ЧМ-2026 спровоцировал букмекерский мегаскандал

Поражение сборной Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 стало не только точкой в выступлениях 41-летнего Криштиану Роналду на чемпионатах мира. Это спровоцировало беспрецедентный по масштабам скандал на децентрализованной платформе ставокPolymarket, где игроки со всего мира поставили в общей сложности $45 миллионов на один-единственный исход: заплачет ли Роналду после матча?

То, что должно было стать обычным спором, превратилось в настоящий "детектор лжи" с пиксельным анализом фотографий и ожесточенным противостоянием капиталов. Об этом сообщает CNN.

Строгие правила игры

Для обычного болельщика или спортивного журналиста факт эмоционального слома Криштиану после финального свистка был очевиден. Ведущие СМИ мгновенно выпустили материалы с заголовками о том, что португалец покинул поле "в слезах".

Однако для Polymarket эмоциональные эпитеты не имеют значения. Согласно жестким правилам рынка, ставка "ДА" (Yes) могла сыграть только при следующих условиях:

наличие четких и зафиксированных слез , катящихся по лицу футболиста;

, катящихся по лицу футболиста; кадры должны быть сняты непосредственно на поле или на скамейке запасных (раздевалка или подтрибунный туннель не учитывались);

(раздевалка или подтрибунный туннель не учитывались); покраснение глаз, гримаса боли или просто вытирание лица руками без видимого выделения влаги не считались доказательством.

"Теория пота" против микромимики

Сразу после завершения игры начался настоящий хаос. Вероятность того, что Роналду заплакал, обвалилась с предматчевых 70% до рекордных 13-20%. Пользователи, поставившие на "НЕТ", ликовали, утверждая, что на лице звезды нет ничего, кроме обычного пота и блеска кожи после сверхтяжелой 90-минутной игры.

Трейдеры из противоположного лагеря начали скачивать гигабайты трансляций в 4K, разбирая каждый кадр на микроуровне. Каждая сторона пыталась доказать свои аргументы.

Версия сторонников "НЕТ"

Влага на щеке – это пот, поскольку во время игры в Арлингтоне стояла жара, а Роналду провёл весь матч на пределе физических возможностей.

Версия сторонников "ДА"

Крупные планы показывают характерные влажные полоски возле глаз, которые не могли быть потом из-за специфической мимики печали и того, как Роналду фокусировал взгляд.

Дело зашло в тупик, и рынок дважды подряд не смог автоматически закрыться, перейдя в стадию официального расследования (диспута).

Решение на миллионы долларов

Из-за огромных сумм, зависших в воздухе, Polymarket пришлось задействовать свой высший механизм урегулирования – децентрализованный оракул UMA, где решение принимается путем голосования владельцев криптовалютных токенов.

Пока шло голосование, Polymarket выпустил беспрецедентное официальное разъяснение. Платформа объявила, что располагает достаточным количеством убедительных фото- и видеодоказательств с поля, подтверждающих: Роналду действительно плакал, и слёзы на его лице были видны.

"Существуют соответствующие фотографии и видеозаписи, снятые на поле сразу после матча Португалия – Испания, которые отчетливо показывают Криштиану Роналду со слезами на лице", – заявили в компании.

После этого разъяснения котировки мгновенно развернулись на 180 градусов: вероятность результата "ДА" взлетела с отметки менее 20% до 99,9%. Дело было закрыто, а миллионы долларов перешли в руки тех, кто поверил в искренние эмоции португальского капитана.

Впрочем, этот случай уже назвали иллюстрацией несовершенства современных криптобукмекеров. Поскольку Polymarket отказался опубликовать конкретный кадр или фотографию, лежавшую в основе окончательного решения (опасаясь обвинений в использовании ИИ или судебных исков со стороны недовольных трейдеров), в профессиональном сообществе заговорили о недостатке прозрачности.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Израиле были предъявлены официальные судебные обвинения резервисту армии и гражданскому лицу по делу об использовании секретной военной информации для получения дохода на платформе прогнозов Polymarket. Речь идет как минимум о $160 тыс., которые фигуранты получили, используя инсайдерские данные из сектора безопасности для ставок на геополитические события.

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