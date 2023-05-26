Smart Holding в первом квартале 2023 года уплатила 900 млн грн налогов

Компании группы Smart Holding уплатили за первый квартал 2023 года 900 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней (без учета предприятий группы "Метинвест" и HarvEast).

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С начала полномасштабного вторжения России бизнесы Smart Holding понесли значительные потери, но при всех обстоятельствах бизнес делает все для поддержки производства где это возможно, поддержки работников и закладки основ для быстрого возобновления производства на временно недействующих предприятиях после освобождения территорий. Ряд антикризисных мер, которые холдинг внедрил с началом войны, позволили работать и поддерживать производство все это время. За 14 месяцев войны группа Smart Holding направила более 40 млн долларов (с учетом доли владения в компании Метинвест и размерами гуманитарной помощи данной компании) на гуманитарные проекты и помощь Украине.

Smart Holding почти 30 лет является значительным представителем бизнеса в Украине. Предприятия группы действуют в 7 сферах экономики и обеспечивают стабильную работу около 3000 украинцев. Все бизнес-холдинги работают на экономику нашего государства. Только за последние 5 лет сумма налогов инвестиционной группы составила более 11,6 млрд грн, а вклад в энергонезависимость за этот же период – 1 652 млн м³ газа. Кроме того, компании холдинга продолжают поиск иностранных инвесторов: несмотря на войну удалось добиться договоренностей о привлечении $3 млрд инвестиций.

"Несмотря на эффективность и несомненную пользу, бизнесы группы Smart Holding находятся на грани остановки. В результате принудительного возвращения к конечным бенефициарам компаний бывшего владельца Вадима Новинского, которое произошло с грубым нарушением прав кипрских доверительных управляющих, государственные институты наложили аресты на активы. Из-за этих действий каждый день Украина несет потери в виде недополучения налогов и энергоносителей, что действительно непонятно особенно во время, когда страна находится в состоянии войны", – отметили в холдинге.

Smart Holding – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины. Интересы Группы сосредоточены в отраслях, ключевых для экономики страны. Предприятия Группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Стратегия Smart Holding направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем инвестиций с целью увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе.

Smart Holding (Cyprus) LTD – топхолдинговая компания Группы, которая создана и действует по законодательству Республики Кипр. Ее бенефициарами являются граждане республики Кипр, действующие в рамках трастов Smart Trust и Step Trust.